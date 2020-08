Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Después de meses de especulaciones y burlas, el Call of Duty principal de este año se dará a conocer más tarde hoy.

La revelación mundial de Call of Duty: Black Ops Cold War (o COD: BOCW, como lo llaman todos los chicos geniales) tendrá lugar dentro de Warzone , el exitoso spin-off de Battle Royale gratuito de Activision. Todavía no sabemos si se lanzará en línea al mismo tiempo o en algún momento posterior.

Aquí hay detalles sobre cuándo y dónde.

La revelación mundial comenzará más tarde hoy, miércoles 26 de agosto, a las 10.30 a.m. PDT. Estos son los horarios para su área:

Costa oeste de EE. UU .: 10.30 a. M. PDT

Costa este de EE. UU .: 1.30 p.m.EDT

Reino Unido: 6.30 p.m. BST

Europa Central: 19.30 h CEST

Lamentablemente, no parece que la revelación mundial aparezca en línea en el momento de lanzamiento establecido. En su lugar, habrá iniciado sesión en Call of Duty: Warzone en PS4, Xbox One o PC en ese momento (le sugerimos que esté en el juego un tiempo antes).

Además, incluso parece que primero tendrás que completar un contrato antes de poder ver el avance del juego. La cuenta oficial de Twitter @CallofDuty publicó esto en su feed, lo que también sugiere que debe hacerlo en el mapa de Verdansk:

Contrato activo Verdansk. 26 de agosto. 10:30 am PT. pic.twitter.com/z8SMZQnVlo - Call of Duty (@CallofDuty) 25 de agosto de 2020

Si nos enteramos de una forma diferente de ver la revelación mundial de la Guerra Fría antes de tiempo, se lo haremos saber.

¡Básicamente, un juego encantador de Call of Duty: Black Ops Cold War!

Sospechamos que el enfoque principal del tráiler de revelación será la campaña, considerando que todas las burlas hasta la fecha se han centrado en el escenario y el tema: las tensiones de los años sesenta y setenta entre Estados Unidos y la URSS. También puede haber un poco de la guerra de Vietnam.

Puede leer más sobre el próximo COD en nuestro extenso resumen aquí: Fecha de lanzamiento de Call of Duty: Black Ops Cold War, rumores, formatos y todo lo que necesita saber .

Escrito por Rik Henderson.