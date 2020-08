Cómo usar Gunsmith en Call of Duty Mobile

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Mobile ha experimentado grandes cambios en la temporada 9 del juego. Una de las grandes cosas es la introducción de Gunsmith.

Un elemento es una expansión en la cantidad de equipos que obtendrás, hasta 10, pero también una expansión en la cantidad de armas en el juego, con una gran cantidad de modificaciones para todas y cada una.

Así es como funciona todo para que pueda aprovechar al máximo Gunsmith.

Gunsmith es una opción de personalización avanzada en Call of Duty . En la versión móvil del juego, has podido agregar accesorios a tus armas desde que se lanzó el juego. Puede ser un cargador extendido, un supresor o una culata, cada uno de los cuales cambia el aspecto y las características de un arma.

Gunsmith hace que las modificaciones estén mucho más disponibles, aumentando las opciones muchas veces. Anteriormente, había versiones de armas con piel que podías ganar (y todavía las hay), pero personalizar tus armas ahora es mucho más interesante.

La opción Gunsmith está en la sección de equipamiento del juego. Como dijimos en la introducción, esto se ha expandido a 10 espacios, lo que significa que puede ingresar efectivamente a cualquier partido con una selección de 10 equipos diferentes. ¡Eso es mucho espacio para armas personalizadas!

Desde la pantalla de inicio, simplemente toque "equipamiento", luego toque el arma. Esto lo llevará a todas las opciones de armas divididas en categorías: asalto, francotirador, ametralladora ligera, etc., y una vez que tenga un arma equipada, puede personalizarla por completo tocando el botón Gunsmith.

Puede encontrar que algunas opciones para un arma están bloqueadas. Eso es porque no has actualizado esa arma lo suficiente para acceder a esas opciones. Anteriormente, las actualizaciones de armas no iban demasiado lejos, pero ahora se han ampliado enormemente porque incluyen todas esas opciones adicionales que habilita Gunsmith, lo que significa que todos tendrán que actualizar las armas aún más para obtener todas las opciones.

Puedes presionar el botón de actualización en la parte superior de la pantalla y usar tus cartas de Weapon XP obtenidas a través del Pase de batalla para desbloquearlas, o puedes jugar más partidos con esa arma.

Descubrirás que las armas que usas mucho se actualizan más rápido porque básicamente desbloqueas niveles a medida que los usas. Si te quedas sin cartas de XP, solo juega más con un arma y pronto tendrás todas las opciones de personalización.

Si. Si ha desbloqueado previamente o ha sido recompensado con armas de piel en eventos o temporadas particulares, aún puede acceder a ellas. Eso significa que puede tener una versión personalizada de una máscara rara o poco común.

Dirígete a la página de Gunsmith y toca "camuflaje". Allí verá opciones en la parte superior para las opciones "raras" o "poco comunes" que son máscaras anteriores que ha sido recompensada.

Ahora hay muchas más opciones de camuflaje para elegir que verá en el lado izquierdo. Hay mucho que desbloquear y mucho para elegir.

Ahora entremos en el meollo de las cosas. Hay una tabla en el lado derecho de la página de Gunsmith que muestra las estadísticas de cada arma (daño, precisión, alcance, velocidad de disparo, movilidad, controles) y puede tener hasta cinco "accesorios" para cada arma.

Estas calificaciones cambiarán en función de las modificaciones que realice en su arma. Agregue un supresor y el rango disminuirá, elimine la culata y aumentará la movilidad mientras disminuye la precisión.

Los cambios que hagas dependerán mucho de cómo quieras jugar con esa arma y eso puede cambiar de un mapa a otro. En mapas pequeños como Shipment 1944, la movilidad y la capacidad del cargador son importantes para que pueda ser rápido y reducir la cantidad de cambios de cargador, por lo que cambiar un SMG para esto es ideal para Gunsmith.

Verás cómo cambian los parámetros de las armas a medida que realizas modificaciones. Si está atascado, toque la pequeña bombilla para obtener algunas sugerencias, pero es mejor usar prueba y error. También puede guardar varias versiones diferentes de armas modificadas. Luego, puede acceder a esas versiones tocando "planos" en la parte inferior de la página.

Por último, también hay ventajas a considerar. Estos se desbloquean a medida que actualiza las armas, lo que agrega algunas habilidades adicionales. A veces, un beneficio es una mejor opción que uno de los cambios de armas físicas y también vale la pena investigarlo.

Una vez que hayas realizado todos los cambios, asegúrate de guardar tu nueva arma perfeccionada y asegúrate de equiparla con tu personaje también.

El sistema de eventos se divide en tres secciones: destacados, estacionales y diarios. Estas son tareas esencialmente escalonadas que puede completar para obtener recompensas. Con tan solo iniciar sesión, obtendrás recompensas diarias durante el mes y una de las cosas útiles aquí son las tarjetas de XP de armas. Estos se pueden usar para actualizar armas y desbloquear opciones en Gunsmith.

Los eventos destacados suelen centrarse en las novedades de la temporada, al igual que los eventos de temporada. Ambos también pueden renunciar a una serie de recompensas, pero en algunos casos tendrás que prestar mucha atención a lo que se requiere para calificar. Pero vale la pena ganar esas recompensas y hacer esas progresiones de Battle Pass XP.

El Pase de batalla es esencialmente una variedad de recompensas gratuitas que obtienes por jugar y progresar en el juego. Hay dos versiones, el Battle Pass y el Premium Pass por las que tienes que pagar.

El Premium Pass te da acceso a más de estas recompensas, más diseños de armas, más personajes, emotes e incluso algunos retornos de CP por alcanzar niveles específicos, pero con Gunsmith, algunas de esas recompensas de armas son menos importantes porque puedes elegir lo que quieras.

Sin embargo, en última instancia, Gunsmith ofrece muchas opciones sin tener que pagar ni dinero real; solo juega más y las opciones se desbloquearán.

Escrito por Chris Hall.