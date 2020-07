Crash Bandicoot llegará pronto al móvil

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Además de una continuación de los juegos de plataformas de consola muy queridos , pronto podremos probar Crash Bandicoot en nuestros dispositivos iOS o Android.

Después de una fuga significativa en febrero, parece que Crash Bandicoot: On the Run se dirigirá a las tiendas de aplicaciones pronto.

De hecho, ya se lanzó en algunos países, como parte de un lanzamiento suave, pero un lanzamiento más amplio es inminente. Una cuenta oficial de Twitter publicó ayer un avance, lo que seguramente significa que pronto estará disponible.

De la filtración anterior y otra información obtenida de la página de Google Play para la versión beta (bajo el nombre de Crash Bandicoot Mobile), On the Run parece ser un juego de estilo corredor infinito de los creadores de Candy Crush Saga, King. No es tan "infinito" como tal, con revisiones debajo que indican que está dividido en niveles. También señalan una serie de problemas técnicos.

Sin embargo, también se ve tranquilizadoramente como un juego de Crash de principio a fin, hasta los saltos oportunos que tienes que hacer en boxes.

Con suerte, todos los errores se pueden solucionar antes del lanzamiento y pronto podremos descargarlo nosotros mismos. Y luego, como decía la máscara Aku Aku, "¡Ooga Booga!"