Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La próxima temporada de Call of Duty Mobile pronto estará sobre nosotros, se espera que llegue el 10 o 11 de julio. Traerá consigo un nuevo mapa: Highrise.

Highrise es un mapa más pequeño diseñado para poner en primer plano las habilidades de batalla en cuartos cortos. Está ubicado en los tejados, con dos bloques de oficinas opuestos como puntos de generación y un área abierta de varios niveles en el medio del mapa.

Lo mejor de este mapa es que tiene muchos espacios cerrados, túneles de un bloque de oficinas a otro, por lo que existe la posibilidad de alguna acción en los espacios cerrados, lo que favorece a aquellos que usan SMG.

No es tan simple, porque hay una abertura en el techo, lo que significa que aquellos en el centro del mapa podrán apuntar a aquellos en los niveles inferiores, pero todavía hay mucho espacio interior, lo que significa refugio de algunos de los más devastadores .

Es importante destacar que es un mapa que ofrece mucha variedad, por lo que será una gran acción multijugador.

Por el momento, no sabemos qué más vendrá en la actualización, pero el Twitter oficial de Call of Duty Mobile mencionó que la personalización es el futuro, lo que algunos han sugerido que Gunsmith podría venir a Call of Duty Mobile permitiendo un mayor personalización de armas.

No hay mucho que esperar, ya que esperamos que esta actualización caiga a finales de semana.