Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Se ha anunciado el primer nuevo juego de plataformas Crash Bandicoot en 12 años, con pantallas y un trailer lanzado por Activision .

Marcado como "la verdadera secuela" de la trilogía original (ignorando efectivamente The Wrath of Cortex, Twinsanity, Crash of the Titans y Mind Over Mutant en el proceso), Crash Bandicoot 4: Its About Time está siendo desarrollado por Toys for Bob - mejor conocido por sus juegos Skylanders y la magnífica colección remaster de Spyro Reignited Trilogy.

También ayudó a Vicarious Visions en los puertos Xbox One , Switch y PC de la trilogía Crash Bandicoot N.Sane, por lo que tiene mucha experiencia con la serie.

El nuevo juego será un juego de plataformas en 3D, muy en la tradición de los originales, pero con un "estilo de arte fresco" y un juego ajustado para actualizar la serie:

"Crash Bandicoot 4: Its About Time se apoya en el juego de precisión central del que todos nos enamoramos en los años 90", dijo Paul Yan, director del co-estudio.

"Esta nueva aventura épica abarca el espacio y el tiempo, presentando nuevas formas de plataforma que tanto los fanáticos de toda la vida como los nuevos jugadores disfrutarán dominando".

La historia recoge directamente de Warped (Crash Bandicoot 3) y les encomienda a los jugadores que encuentren cuatro máscaras cuánticas que le permitan a Crash doblegar las reglas de la realidad, incluida la máscara de tiempo que ralentiza todo y la máscara de gravedad, que puede cambiar el mundo. abajo.

Además de Crash, parece que los jugadores podrán tomar el control de Tawna. Otros Bandicoots podrían ser revelados a tiempo.

El juego estará disponible para PS4 y Xbox One a partir del 2 de octubre de 2020.