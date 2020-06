Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Call of Duty Mobile ha lanzado la temporada 7, con una actualización del juego que alcanza los 2 GB (en Android). Trae consigo muchos cambios, por lo que definitivamente es una actualización que quieres usar con Wi-Fi antes de tu próximo partido.

La próxima temporada se llama Agente Radiactivo, un tema apropiadamente post-apocalíptico con todos los personajes, armas y objetos normales para combinar.

Pero los mayores cambios vienen con ajustes en todo el juego. Lo primero que notará es una nueva introducción a las partidas multijugador, con un sobrevuelo sobre el mapa justo antes de que comience. También se ve muy bien, los gráficos son de primera categoría.

Eso también ha sido acompañado por una banda sonora más visceral: aunque las armas siempre han sonado muy bien, hemos escuchado más gritos y gritos cuando las personas son golpeadas, lo que agrega otra dimensión al juego, aunque un poco macabro.

Pero los cambios reales vienen con una expansión del 50% del mapa de Battle Royale, agregando siete nuevas zonas para jugar. Esto incluye un astillero, mercado negro y más. También está la adición de un tanque.

El tanque se lanzará aleatoriamente al juego, por lo que será algo a tener en cuenta, ¡y evítalo si no lo tienes!

También hay un nuevo modo multijugador llamado Attack of the Undead. Esto hará que uno de los 10 jugadores sea un no muerto, que luego tiene que atrapar e infectar a los otros jugadores. El objetivo es sobrevivir a medida que crece la horda.

El Gulag, de Warzone , también se está agregando y hay un nuevo mapa multijugador de Túnez. Este es un mapa grande con calles sinuosas y mucha variedad. Será una maravilla para jugar.

Como dijimos, la actualización ya está disponible, así que asegúrese de revisar su tienda de aplicaciones.