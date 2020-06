Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Siguiendo los pasos de los gustos de Sony , Activision ha anunciado que las nuevas e inminentes temporadas de juego para Call of Duty: Modern Warfare y Warzone, y Call of Duty: Mobile se retrasarán por una cantidad indeterminada de tiempo por respeto al La agitación que sufren muchos en los Estados Unidos.

A medida que las protestas y las respuestas violentas de la policía resuenan en todo el país, las marcas de juegos reconocen que ahora sería un momento difícil para lanzar nuevos juegos tanto desde la perspectiva del respeto como desde el punto de vista comercial.

La Temporada 4 compartida de Warzone y Modern Warfare estaba destinada a caer mañana, llevando al Capitán Price como operador junto con otros cambios aún no anunciados, pero está en espera, y lo mismo ocurre con la Temporada 7 de Call of Duty: Mobile, que iba a ser temática alrededor de un nuevo agente radiactivo y estaba programado para el 5 de junio.

Es comprensible que el anuncio a través del feed de Twitter de Call of Duty no indique la duración de los retrasos.

Sin embargo, todavía ha habido contenido nuevo de Call of Duty esta semana (y no solo en forma de dúos para Warzone ). Se ha implementado un nuevo mapa para COD: Mobile, llamado Túnez , que es una adición colorida a la lista, y un mapa de tres carriles que los puristas deberían disfrutar.

Tiene un entorno urbano y muchas líneas de visión variables para que sea conveniente para todos los estilos de juego para prosperar (siempre el objetivo al diseñar un mapa para Call of Duty pero no siempre el resultado final). El mapa está disponible ahora en múltiples modos, incluyendo Team Deathmatch, Hardpoint, Domination y Search and Destroy.