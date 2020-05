PS4 Call of Duty WWII completamente gratis en PS Plus desde hoy

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

PlayStation llegó temprano con el primer juego gratuito para su línea PS Plus June. Call of Duty: WWII no es solo parte de él, se lanzará hoy.

Eso significa que todos los suscriptores de PlayStation Plus pueden obtener una copia gratuita de COD: WW2, uno de los mejores títulos de Call of Duty en los últimos tiempos.

Lo reveló en un tuit de la cuenta oficial de Twitter de PlayStation , afirmando que es, de hecho, parte de la alineación de junio, pero no se sabe por qué se lanzará hoy.

Miembros de PS Plus: Call of Duty: WWII es parte de la lista mensual de juegos para junio, y estará disponible para descargar a partir del 26 de mayo.



Compartiremos detalles adicionales de nuestra alineación mensual más adelante esta semana. ¡Disfrutar! pic.twitter.com/ECVwca1cXq - PlayStation (@PlayStation) 25 de mayo de 2020

Un tren de pensamiento es que la alineación de PS Plus de mayo ha sido criticada por los miembros, que consiste en dos juegos de simulación, Farming Simulator 19 y Cities: Skylines.

Si bien son buenos juegos, apenas representan variedad.

Por lo tanto, un lanzamiento temprano para COD: WWII podría ayudar a apaciguar a aquellos que desean un poco más de acción para su recolección de trigo y la planificación de la red de agua.

Otra opción es que el lanzamiento esté programado para coincidir con las ventas anuales de Days of Play, que comenzaron ayer, lunes 25 de mayo. Se ofrecen muchas ofertas de PlayStation, incluido un 30% de descuento en la membresía de PS Plus. Un reciente Call of Duty es una propuesta más atractiva.

De cualquier manera, no nos estamos quejando. Nos vemos en el campo de batalla (ejem).

