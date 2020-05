Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Tan seguro como los huevos son huevos, Activision lanzará un nuevo juego Call of Duty a finales de este año. Después de todo, ha habido entregas anuales en la serie desde Call of Duty 2 de 2005 (la primera salió en 2003).

Pero, ¿qué sabemos al respecto? ¿Qué estudio está tomando las riendas esta vez? ¿Y será un título de próxima generación?

Esperamos responder a todo esto y más en nuestro todo lo que necesita saber sobre Call of Duty: Black Ops Cold War.

Se ha hablado mucho sobre el próximo Call of Duty en los últimos tiempos, especialmente teniendo en cuenta el éxito del programa gratuito COD: Warzone , pero algunos parecen haber estado fuera de lugar.

Por ejemplo, a fines de abril apareció una filtración en línea que afirmaba que el nombre de COD de 2020 sería Call of Duty: Vietnam . Por lo tanto, se basaría durante los años 60 / principios de los 70 y se establecería durante la Guerra de Vietnam (principalmente).

Sin embargo, si bien el período de tiempo parece ser correcto, tal vez incluso una de las ubicaciones, ese no es el caso.

En cambio, la información de diferentes fuentes, incluido el filtrador de DQO Okami (a través de Twitter) y Eurogamer , ahora señala que el nombre final es Call of Duty: Black Ops Cold War.

Eso sugiere firmemente que Treyarch está manejando los deberes de desarrollo esta vez, ya que la serie Black Ops es en gran medida su bolso. También podría significar que, como Modern Warfare, esto podría ser una especie de reinicio, ya que el primer Black Ops también se estableció durante la Guerra Fría (1962-1979).

Los jugadores entusiastas de Warzone también encontraron algunas pistas sobre esto. Se descubrió un avión espía al estilo de la Guerra Fría cuando los jugadores lograron usar un mod de PC para atravesar las paredes de uno de los búnkeres ocultos del juego. Además, había una ojiva nuclear, otro indicador de un período de paranoia global.

¿Podrían ser marcadores de posición para la integración de la Guerra Fría Black Ops en Warzone?

Todavía no tenemos una confirmación oficial del juego, por lo que aún no hay una fecha de lanzamiento real. Sin embargo, es razonable suponer que el próximo COD se lanzará entre mediados de octubre y principios de noviembre.

Call of Duty: Modern Warfare (2019) lanzado el 25 de octubre de 2019, por ejemplo, mientras que Black Ops 4 salió el 12 de octubre de 2018.

Antes de eso, WWII se lanzó el 3 de noviembre de 2017 e Infinite Warfare el 4 de noviembre de 2016.

Esperamos escuchar más en el próximo mes, considerando que Activision generalmente presentaría un avance o detalles al menos poco antes del E3 de cada año. Y, aunque no hay una feria comercial E3 este año, esperamos que el editor se apegue a un horario similar.

Nuevamente, como todavía no tenemos confirmación del juego, no sabemos para qué plataformas se lanzará. Pero podemos estar seguros sabiendo que estará disponible en PS4, Xbox One y PC con Windows.

Donde podría ser interesante es si también veremos el debut de la franquicia en Xbox Series X y PS5 también. Y, ¿podría venir para plataformas de juegos en la nube, como Google Stadia?

Lamentablemente, Activision no tiende a publicar juegos para Switch (salvo para los remasterizadores de Crash Bandicoot y Spyro). Después de todo, la colección remasterizada Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk recientemente anunciada (aún) no está planeada para la consola de Nintendo.

Todavía no tenemos pantallas oficiales (o filtradas). No hay trailer en este momento tampoco.

Actualizaremos cuando algunos estén disponibles. También actualizaremos el resto de esta función cuando encontremos más información, así que agréguela a sus favoritos si desea mantenerse al día con lo último en Call of Duty: Black Ops Cold War.