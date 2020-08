Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Tan seguro como los huevos son huevos, Activision lanzará un nuevo juego de Call of Duty a finales de este año. Después de todo, ha habido entregas anuales en la serie desde Call of Duty 2 de 2005 (la primera salió en 2003).

Pero, ¿qué sabemos ya al respecto? ¿Qué estudio está tomando las riendas esta vez? Y, ¿será un título de próxima generación?

Esperamos responder a todas estas y más en nuestro todo lo que necesita saber sobre Call of Duty: Black Ops Cold War.

Se ha hablado mucho sobre el próximo Call of Duty, especialmente teniendo en cuenta el éxito del COD: Warzone gratuito, pero algunos parecen haberse equivocado.

Por ejemplo, a fines de abril apareció una filtración en línea que afirmaba que el nombre del COD de 2020 sería Call of Duty: Vietnam . Por lo tanto, se basaría durante los años 60 / principios de los 70 y se desarrollaría durante la Guerra de Vietnam (principalmente).

Sin embargo, si bien el período de tiempo parece ser correcto, tal vez incluso una de las ubicaciones, el juego tendrá un nombre diferente.

A fines de mayo, información de diferentes fuentes, incluido el filtrador de COD Okami (a través de Twitter) y Eurogamer , señaló que el nombre final era Call of Duty: Black Ops Cold War. Y esto parece haberse quedado.

Luego, a fines de julio, apareció una imagen de una supuesta promoción de Doritos en los EE. UU., Que mostraba el logotipo completo de Call of Duty: Black Ops Cold War. Entonces, todas las apuestas están canceladas.

ROTURA: El logotipo de Call of Duty: Black Ops Cold War se filtró a través del material promocional de Doritos (a través de @ModernWarzone ) pic.twitter.com/B63bX4P3Bj - Call of Duty News (@charlieINTEL) 26 de julio de 2020

El nombre de Black Ops sugiere que Treyarch está manejando tareas de desarrollo esta vez, ya que esa serie es en gran medida su bolsa. Y el tema también podría significar que, como Modern Warfare, esto podría ser una especie de reinicio, ya que el primer Black Ops también se estableció durante la Guerra Fría (1962-1979).

Activision también ha estado jugando una mala pasada dentro de COD: Warzone, dejando migajas para la inauguración de Cold War pronto.

Primero, se descubrió un avión espía al estilo de la Guerra Fría cuando los jugadores lograron usar un mod de PC para atravesar las paredes de uno de los búnkeres cerrados ocultos del juego. Además, había una ojiva nuclear, otro indicio de un período de paranoia global.

Luego, a principios de julio, aparecieron archivos de audio en el juego de disparos en línea gratuito que también parecía apuntar hacia Black Ops Cold War.

Los archivos mencionan la palabra "Ascensión" y los números "7 15 1 2 19 7 25 6 13 6 7 15 14 0". Los fanáticos se dieron cuenta de que son exactamente la misma palabra y números que se encuentran en la introducción al Black Ops original.

Más recientemente, a principios de agosto, una extraña falla en la pantalla comenzó a aparecer con las palabras "conoce tu historial" apareciendo por una fracción de segundo.

Parece haber comenzado el 7 de agosto, que es una fecha importante tanto para la Guerra de Vietnam como para la Guerra Fría en general, ya que marca el día (en 1961) en que el congreso de EE. UU. Aprobó la Resolución del Golfo de Tonkin que le dio al presidente de EE. UU. En ese momento , Lyndon B Johnson, los poderes de guerra de las fuerzas estadounidenses para responder a los ataques vietnamitas.

Alternativamente, podría referirse al 10 de agosto, una fecha sugerida para un anuncio oficial de la Guerra Fría COD: BO, ya que ese fue el día (nuevamente en 1961) cuando Estados Unidos bombardeó por primera vez al Vietcon con ataques con armas químicas. De cualquier manera, es intrigante.

Y estos no son los únicos teasers descarados que hay ...

A mediados de julio, apareció una lista en Microsoft Store de un misterioso "tirador" de Activision llamado The Red Door. También se había detectado previamente en la base de datos de PlayStation Store junto con el código "COD2020INTALPHA1" en el ID de contenido.

Ha llevado a algunos, incluido Eurogamer , a creer que es una versión alfa de Call of Duty: Black Ops Cold War, probablemente accesible solo para los probadores.

Quizás lo más intrigante sea su descripción: "Hay más de una verdad. Si buscas respuestas, prepárate para cuestionar todo y acepta que nada volverá a ser igual. La Puerta Roja te espera, ¿te atreves a atravesarla?"

De hecho, esta demostración está dando mucho que investigar a los mineros de datos, y acaba de producir una gran cantidad de información, en gran parte en forma de nombres de mapas y sugerencias, como la siguiente lista.

Proporciona los nombres de las misiones en la campaña para un jugador del juego, y el mismo filtrador también ha publicado nombres en clave para mapas multijugador y modo zombies. ¿Todo esto podría significar que un anuncio es inminente?

Además de una campaña larga para un jugador (esperamos, aunque Black Ops 4 solo fue multijugador), algunas de las filtraciones han apuntado a algunos de los mapas JcJ que estarán disponibles en Cold War.

Según @LongSensationYT (cuya cuenta de Twitter ha sido suspendida desde entonces por razones desconocidas), los clásicos de COD Nuketown, Jungle, Summit y Firing Range regresarán para Cold War, en forma remasterizada.

La filtración fue retuiteada por una dirección alternativa el 28 de mayo:

Nuketown, Jungle, Summit y Firing Range ya son mapas remasterizados que llegan a Black Ops



Debería haber remasterizado el original a este ritmo. - Tom Henderson (@_TomHenderson_) 28 de mayo de 2020

Cada uno de esos mapas son verdaderos favoritos de los fanáticos, por lo que su regreso será bienvenido, imaginamos.

En términos de modos, una filtración de Twitter sugiere que Blackout podría regresar. Originalmente agregado a Black Ops 4 en 2018, Blackout fue la primera puñalada de la franquicia en un modo Battle Royale. Desde entonces, Warzone lo ha perfeccionado.

Sin embargo, Jeff Grubb de VentureBeat afirmó en junio que está programado para regresar a Black Ops Cold War.

En otras noticias impactantes, Blackout volverá de alguna forma con Black Ops este año. - Jeff Grubb (@JeffGrubb) 10 de junio de 2020

Eso es extraño, considerando el éxito que sigue teniendo Warzone, pero no imposible, suponemos. Especulamos que Warzone permanecerá conectado, pero aparte del juego principal, y aún estará disponible como descarga gratuita, pero recibirá actualizaciones temáticas de Black Ops Cold War.

La otra gran noticia es que Black Ops Cold War puede ver el regreso del modo Zombies; es una parte querida de la historia de COD y parece que podría regresar, según el mismo datamining que descubrió esos nombres de misión.

Obviamente, ese es un conjunto de información mucho menos sustancial, pero aún muestra que esta fuente confía en que el modo Zombies regresará, lo que debería entusiasmar a muchos fanáticos de su frenética acción de supervivencia.

Aún no tenemos la confirmación oficial del juego, por lo que aún no tenemos una fecha de lanzamiento real. Sin embargo, es razonable suponer que el próximo COD se lanzará entre mediados de octubre y principios de noviembre.

Call of Duty: Modern Warfare (2019) se lanzó el 25 de octubre de 2019, por ejemplo, mientras que Black Ops 4 salió el 12 de octubre de 2018.

Antes de eso, WWII se lanzó el 3 de noviembre de 2017 e Infinite Warfare el 4 de noviembre de 2016.

Además, la letra pequeña de la filtración de la promoción Doritos mencionada anteriormente ( como se encuentra aquí ) muestra que la competencia comienza en octubre, por lo que coincide con nuestras estimaciones.

Esperamos escuchar más en el próximo mes, considerando que Activision generalmente revelaría un avance o detalles al menos poco antes del E3 de cada año. Y, aunque no hay una feria comercial E3 este año, esperamos que el editor se ciña a un calendario similar.

Nuevamente, como aún no tenemos la confirmación del juego, no sabemos para qué plataformas se lanzará. Pero podemos estar seguros sabiendo que estará disponible en PS4, Xbox One y PC con Windows.

Donde podría ponerse interesante es si también veremos el debut de la franquicia en Xbox Series X y PS5 también. Y, ¿podría venir para plataformas de juegos en la nube, como Google Stadia?

Lamentablemente, Activision no tiende a publicar juegos para Switch (a excepción de las remasterizaciones de Crash Bandicoot y Spyro). Después de todo, la colección remasterizada Pro Skater 1 + 2 recientemente anunciada de Tony Hawk no está (todavía) planeada para la consola de Nintendo.

Todavía no tenemos pantallas oficiales (o filtradas). Tampoco hay tráiler en la actualidad.

Sin embargo, a principios de junio, Twitter se llenó de comentarios sobre clips de video de juego de 45 minutos que aparecían en línea.

Publicado originalmente por @Walshburg, el clip principal fue repentinamente afectado por solicitudes de eliminación, por lo que ya no está disponible (una posible señal de su validez).

También me gustaría dejar algo claro. @xgongggg está falsificando información. No dejes que sus falsas filtraciones hagan que tus esperanzas sean aplastadas o elevadas. No hay una versión jugable del juego suelta. Solo imágenes de la reproducción. - Mark Walshburg (trasladado a @MarkyMarkBURG) (@walshburg) 4 de junio de 2020

Sin embargo, otros lograron grabar en pantalla las imágenes publicadas hasta ahora, incluido @TMTJulian_ , quien afirma que lo siguiente es lo que se mostró.

Juego pre-alfa de Call of Duty: Black Ops Cold War (COD 2020). pic.twitter.com/TfnkQzn8Gi - Julian ™ (@TMTJulian_) 3 de junio de 2020

No es tan bonito, no se muestran texturas reales o tropos específicos de Black Ops, pero considerando la ira que los carteles están recibiendo de fuentes desconocidas, incluidas las solicitudes de eliminación, podría muy bien ser el metraje pre-alfa reclamado.

Actualizaremos cuando haya más videos y pantallas disponibles. También actualizaremos el resto de esta función cuando encontremos más información, así que márquelo como favorito si desea mantenerse al día con lo último en Call of Duty: Black Ops Cold War.

Escrito por Rik Henderson.