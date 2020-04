Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Nos encanta el olor de los rumores en la mañana. Call of Duty es una de las pocas franquicias de juegos gigantescas que casi siempre publica un título por año, incluso si en algún momento alternan entre las entradas principales y remasterizadores o juegos con un poco menos de fanfarria.

En los viejos tiempos, esto estableció un ritmo "tic-tac" al estilo Apple entre los títulos de Modern Warfare de Infinity Ward y la serie Black Ops de Treyarch, que tomaron la franquicia en direcciones ligeramente diferentes.

Los juegos de Black Ops comenzaron con una historia ambientada durante la Guerra Fría, e involucraron misiones en Vietnam, y ahora parece que Call of Duty podría estar regresando a ese teatro.

Los rumores han estado circulando durante algún tiempo de que el próximo DQO será un reinicio suave de la serie Black Ops o al menos otra entrada en él que regrese a los tiempos más contemporáneos.

Ahora, parece que podemos tener aún más confianza en ese frente. Jason Schreier, ahora de Bloomberg, ha revelado algunos datos clave sobre el juego que ha recibido directamente de fuentes que trabajan en él.

No soy una persona COD, así que no sé nada sobre todas las travesuras de la historia o lo que realmente significa ser un juego de Black Ops, pero un título que he escuchado un par de veces es solo “COD: Vietnam. " Sin embargo, hasta donde sé, ¿es parte de la serie Black ops? No estoy seguro