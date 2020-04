Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Puede que Activision nos haya sorprendido a todos con el lanzamiento exclusivo de PS4 de Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered el 31 de marzo, pero es evidente que el desarrollador Infinity Ward ha estado trabajando en ello durante algún tiempo.

Solo necesita jugar las misiones de apertura para darse cuenta de que no se trata solo de un nivel superior simple para una nueva generación de consolas, sino que se ha sometido a una revisión gráfica completa.

Texturas y detalles han sido rehechos, parece. Y, hay visuales 4K HDR donde sea posible.

Pero ¿qué significa eso? Y, ¿cómo cambia la estética del juego?

Aquí publicamos algunas imágenes comparativas del Modern Warfare 2 original y su remasterización para darle una idea de la cantidad de trabajo realizado en la nueva versión.

Algunos son fotogramas de prensa lanzados con el original en 2009 o la nueva versión de hoy, algunos tomados de los respectivos avances en línea (que también publicamos a continuación para que los disfrute).

Las favelas en Río son el escenario de una persecución cerrada y siempre se veían bien en el juego original. Sin embargo, puedes ver claramente los detalles adicionales en el remaster. También puede ver que los ocupantes han mejorado sus hogares, con un tambor de agua y televisión por satélite. Cristo Redentor, sin embargo, parece haber salido a caminar.

Puedes ver claramente la cantidad de trabajo realizado por Infinity Ward en la misión "Cliffhanger". En el camino para infiltrarse en una base aérea rusa en las montañas de Kazajstán, debe saltar un abismo helado y los efectos son muy diferentes entre lo antiguo y lo nuevo. De hecho, tiene aún más impacto ahora.

Más para el estado de ánimo que para la jugabilidad, esta sección submarina conduce a una misión de rescate de rehenes en una plataforma petrolera. Pero puede ver cómo se ha mejorado drásticamente el motor de iluminación, haciendo que todo el ambiente sea totalmente diferente.

Si tiene un televisor HDR, le recomendamos encarecidamente que utilice la configuración HDR en la última versión, que también le proporciona controles de ajuste fino para brillo / contraste, etc. al principio. Sin duda, crea un realismo mucho más tangible en escenas más oscuras.

Los personajes del juego, en este caso John "Soap" MacTavish, están mucho mejor animados y renderizados, con más personalidad que antes. Es una experiencia mucho más cinematográfica, a pesar de que las piezas, el diálogo y la trama son esencialmente los mismos.

No solo confíe en nuestra palabra. Echa un vistazo a los trailers de los juegos Campaign Remastered originales y nuevos para ver las diferencias por ti mismo.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ya está disponible para PS4, a través de PlayStation Store . Se lanzará en Xbox One y PC el 30 de abril de 2020.