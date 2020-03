Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Activision lanzará COD: Modern Warfare 2 Remastered mañana, martes 31 de marzo. Al menos, esa es la indicación que tenemos de una filtración de PlayStation Store.

Fue visto en una versión europea de PlayStation Store (con un precio de € 24,99) y el trailer "oficial" se ha filtrado en línea.

Anteriormente, un minero de datos también encontró detalles del remaster en el último código de actualización para la última Modern Warfare y Warzone .

El nuevo lanzamiento se llamará, en su totalidad, Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ya que solo obtendrás el modo de campaña para un solo jugador, no multijugador.

Los mapas multijugador clásicos se agregarán a la Warzone gratuita, lo que tiene sentido. Y, el modo historia solo para MW2 vale £ 25, al menos en nuestros ojos.

Sin embargo, hemos escuchado que la controvertida misión "No ruso" se ha mantenido, así que sugiera que el juego tiene una calificación de 18 por una razón, y al menos debe tener una mente abierta mientras juega en esa sección.

Aún así, es una oportunidad ideal para volver a visitar uno de los juegos que hicieron de COD lo que es hoy. No podemos esperar.