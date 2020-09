Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone no podría haber llegado en un mejor momento, y no muestra signos de desaceleración, con millones de jugadores en todo el mundo que se encuentran con más tiempo libre en casa que antes. ¿Y qué mejor manera de pasar los días que con un nuevo juego de Battle Royale gratuito, vinculado a una franquicia ya dominante?

La buena noticia es que el juego también es un crack, y eso continúa hasta la temporada 5, que trajo los primeros cambios importantes en el mapa del juego, que los jugadores habían estado clamando absolutamente.

Hemos caído más veces de las que podemos contar en el enorme mapa de Verdansk junto con esos millones, practicando y formando escuadrones para descubrir algunas estrategias y consejos útiles que puede llevar a sus propias sesiones. Dígalo en voz baja, incluso estamos ganando algunos juegos.

Entonces, aquí están nuestros mejores consejos para convertirse en un mejor jugador de COD Warzone.

Su elección de la zona de aterrizaje es una variable clave en el inicio de un partido. En el segundo que veas la escena del avión de carga comenzando, puedes abrir la pantalla del mapa para tu batalla real y ver dónde comenzará el círculo de gas que se encoge. Eso puede ayudarlo a tener una idea de dónde es más probable que aterrice la gente y hacia dónde tendrá que apuntar a medida que se acerca.

Es importante que, a medida que aumenta su confianza, pueda adaptar sus tácticas en este frente. Si no te apetece estar en tiroteos caóticos, tal vez vaya más lejos para conseguir un equipo sólido. Alternativamente, opte por el enfoque de "prueba de fuego" y entrénese en la lucha buscando áreas concurridas. Depende de usted, pero asegúrese de elegir un lugar.

Casi en el momento en que Warzone se puso en marcha, los jugadores descubrieron una forma descarada de adelantarse un poco en un partido. A medida que te caes del avión de carga sobre el mapa, puedes hacer estallar el paracaídas cuando quieras para deslizarte más lentamente. Sin embargo, lo que la gente se dio cuenta es que puedes cortar el cable para bucear de nuevo y volver a hacer estallar el paracaídas tantas veces como quieras. Ahora la gente lo está usando a su favor.

En primer lugar, a medida que cae, hacer estallar el paracaídas y luego cortar los cables parece darle un impulso de velocidad corto y lo lanza hacia adelante de manera más agresiva, lo que le permite cubrir el terreno más rápidamente para llegar a la zona de aterrizaje elegida.

En segundo lugar, después de cortar el paracaídas, obtienes unos segundos donde se desenfunda la pistola de salida, lo que te permite hacer algunos disparos a otras personas que caen, para obtener esa primera pequeña ventaja.

Warzone tiene una economía de efectivo en su corazón. Recogerás dinero mientras corres y ganarás más por completar contratos (más sobre estos más adelante). Algunos fósforos difícilmente encontrarás, mientras que en otros estarás nadando en el material lo suficientemente pronto. De cualquier manera, asegúrese de no quedarse con su dinero en efectivo demasiado tiempo.

En el modo Battle Royale no hay bonificación por recolectar efectivo, por lo que en realidad solo está ahí para que lo use en las Buy Stations marcadas en su mapa. Estos te permiten comprar una selección de killstreaks como UAV y Cluster Strikes, así como más blindaje y caídas de equipamiento. Nuestro consejo sería ser proactivo en la compra de estas recompensas; después de todo, no puede llevarse el dinero y un UAV en el momento oportuno podría ganarle un tiroteo con mucha facilidad.

Dicho esto, si sus compañeros de equipo mueren mucho, es posible que desee quedarse con $ 4,000 para volver a comprarlos, en caso de que no ganen su pelea redentora del Gulag.

El efectivo es importante, entonces, pero cuando acceda a una Buy Station, puede valer la pena saber cuál debe ser su prioridad. Como dijimos, un UAV puede ser de gran ayuda, pero la máxima prioridad en tu escuadrón debería ser que alguien compre un Loadout Drop lo antes posible. Estos lanzamientos aéreos permiten que todo tu escuadrón elija uno de sus equipos multijugador estándar para intercambiar, obteniendo sus armas y equipo personalizados.

Eso es como ponerse un guante en este contexto, permitiéndote entrar en el ritmo con una carga con la que te sientes cómodo, y todos los mejores jugadores la usan para dominar. ¡Haz lo mismo, si puedes!

Una vez que lo hagas, elige tu carga lo más rápido posible para evitar el peligro de ser una trampa. Si bien, obviamente, también puede sentirse libre de experimentar con las ventajas, le recomendamos encarecidamente que ejecute Ghost de forma predeterminada, que lo ocultará de los UAV y los monitores de latidos. Es prácticamente una elección obligatoria, a menos que quieras una clase Overkill para obtener dos de tus armas favoritas a la vez.

Sin embargo, si está desanimado por el precio de $ 10,000 de una caída de carga, hay algunas buenas formas de ganar efectivo y botín mientras se mueve por el mapa: contratos. Estos están marcados para usted y se dividen en cinco tipos: recompensas, carroñero, reconocimiento, más buscados y suministro.

Las recompensas marcan un jugador en el mapa para ti, en un radio que se vuelve más pequeño a medida que te acercas a él, lo que te da una cantidad determinada de tiempo para localizarlo y matarlo, y recompensarte si muere. Es útil que, si sacas una recompensa y alguien más mata a ese jugador, seguirás siendo recompensado. No hay inconveniente en elegir uno de estos: te dirá dónde está un jugador y obtendrás XP solo por comenzar.

Los contratos de carroñero marcan una sucesión de tres cajas de botín para que las encuentres y las abras, con un botín sólido en ellas y una recompensa en efectivo cuando termines el conjunto. También obtendrás una caída garantizada de un Armor Satchel cuando lo termines, permitiendo que un jugador tenga hasta 8 platos. Una vez más, estos no son tontos.

Las recons , mientras tanto, lo apuntan hacia un punto de captura para que lo bloquee, y puede sentirse un poco más arriesgado. Requieren que te quedes quieto por un tiempo, a veces al aire libre. Sin embargo, te dirán dónde se cerrará el círculo a continuación, como un gran beneficio táctico.

Most Wanted es un arma de doble filo. Estás marcado como un objetivo para todos en el mapa, durante tres minutos, pero si sobrevives ese límite de tiempo, no solo obtienes una recompensa en efectivo, cualquier compañero de equipo muerto regresa instantáneamente al juego, ya sea que esté en el gulag. o espectadores.

Finalmente, Supply Run es la incorporación más reciente y le brinda un tiempo limitado para llegar a una Buy Station específicamente marcada. Llegue a tiempo y disfrutará de descuentos personales en su próxima compra (incluido un kit de auto-revitalización o recompra gratis) para darle una ventaja en el futuro.

Sin embargo, la última palabra es que estos contratos no solo son buenos para el botín y el dinero, sino que también le brindan un objetivo a corto plazo al que apuntar y son una excelente manera de hacer que una combinación se sienta más estructurada y menos como conjeturas. Francamente, explotar en un juego en el que cumpliste un par de contratos es más divertido que esconderte en un lugar durante 20 minutos y luego morir.

Seguimos mencionando escuadrones, y aunque puedes jugar Warzone en el modo Solos, el objetivo claramente sigue siendo que la mayoría de los jugadores se unan a un escuadrón en el modo Battle Royale principal. Por lo tanto, lo alentamos a pensar tácticamente como escuadrón. Si estás sentado con armadura completa y cinco placas de repuesto, mientras tus compañeros de escuadrón se han quedado sin nada, deja algunas placas para que las recojan.

Lo mismo ocurre con el dinero en efectivo y las municiones: a menudo ocurre que solo mediante la puesta en común de su efectivo se puede comprar un marcador de carga, por ejemplo. Esto fomentará un juego más desinteresado a largo plazo.

Al igual que cualquier otro juego de Battle Royale desde que salió Apex Legends, Warzone tiene un sistema de ping que te permite comunicarte con tus escuadrones. Está en el botón arriba del D-pad de forma predeterminada y le permite mostrarles lo que está mirando o hacia dónde apunta. Este es un consejo fácil, pero utilícelo todo el tiempo, siempre que pueda. Cuanta más información compartas, más lejos llegará tu escuadrón.

También hay una variedad de equipos de campo que puede encontrar alrededor del mapa a medida que avanza, que pueden ayudarlo en caso de necesidad. Ya sea que se trate de una cobertura de campo para bloquear la línea de visión de un enemigo, la actualización del campo de Dead Silence para que te quedes callado durante un hechizo, o más, hay muchas formas en que esto puede ayudar.

Una táctica divertida que se ha descubierto es el dron de campo que puedes encontrar. Si usas el dron, y un compañero de equipo tiene C4 equipado, pueden dejar caer el C4 en el dron para convertirlo en una bomba móvil miniaturizada. Pruébelo usted mismo y esperemos que Infinity Ward no lo repare.

Otra estrategia principal, dado lo enorme que se ha vuelto C4 en el metajuego, es colocar un sistema de trofeos en su vehículo antes de conducir a cualquier lugar; lo protegerá de algunos cohetes o granadas y podría llevarlo a su destino de manera más segura. Francamente, no nos gusta conducir sin uno.

Una de las partes más refrescantes de Warzone es que la muerte no tiene por qué ser el final en absoluto. En primer lugar, a menos que mueras cerca del final del juego, serás enviado al Gulag, una cárcel donde esperarás un tiroteo uno a uno para ganar el reingreso al campo de batalla. Incluso si pierdes, tu escuadrón aún puede comprarte si tienen el dinero.

Sin embargo, si dos de ustedes van al Gulag a la vez, podrían ayudarse mutuamente. Más de una vez, nuestro compañero de equipo ha podido llamarnos mientras veían nuestro tiroteo, ayudándonos a ganar y luego volver al juego. ¡Aproveche todas las ventajas que pueda obtener!

Por supuesto, Warzone no es solo una batalla real, también está Plunder, un modo que lo ve dando vueltas por el mapa en busca de efectivo y solo efectivo, antes de enviarlo a los puntos designados. Es mucho más caótico y frenético que la batalla real, especialmente porque las reapariciones están habilitadas y no hay un círculo de gas del que preocuparse.

Si desea un cambio de la tensión de morderse las uñas de las rondas de batalla real, es una excelente opción para cambiar, e incluso puede encontrar que lo prefiere. Dicho esto, puede esperar pasar un poco más de tiempo en las colas del servidor, ya que menos personas juegan en el modo.

Desde el lanzamiento, ya ha habido muchos cambios en las listas de reproducción en Warzone: tenemos un modo Solos, si te apetece tomar el mapa en tu soledad, y el lanzamiento de la Temporada 3 vio la adición de Quads, aumentando el tamaño de tu escuadrón a cuatro. Eso es perfecto si siempre excluye a un compañero para pasar a un escuadrón de tres hombres.

Sin embargo, si no tienes cuatro personas y no quieres un equipo al azar, siempre puedes cambiar la configuración de Relleno de escuadrón para asegurarte de que solo sean tus amigos y arriesgarte con un escuadrón más pequeño. Es una desventaja, sin duda, pero puede ser divertido ver cómo sus tácticas tienen que cambiar bajo presión.

Aunque el juego tardío verá a muchos jugadores moviendo cargas que los hacen invisibles para los escáneres, los UAV siguen siendo una herramienta enormemente poderosa en Warzone, lo que te ayuda a estar al tanto de dónde están los escuadrones enemigos a tu alrededor.

Además, es posible que no se haya dado cuenta de que realmente se pueden acumular: si su escuadrón llama a tres UAV al mismo tiempo, quedará impresionado por los detalles que recibe. Obtendrá una vista avanzada de cada enemigo en el mapa, no solo le mostrará dónde están sino también en qué dirección apuntan, en tiempo real. No durará mucho, pero si ha completado algunos contratos y tiene efectivo para gastar, podría brindarle información duradera sobre posiciones y tácticas.

Puede que no te hayas dado cuenta, pero hay dos situaciones en Warzone que envían un destello de señal al cielo para que los jugadores cercanos lo vean. Uno está comenzando a capturar un punto de contrato de Reconocimiento, que envía una bengala blanca, mientras que el otro está comprando un compañero de escuadrón, lo que envía una bengala roja.

Esté atento a estas señales mientras se mueve por el mapa, y podría conseguir que un equipo acampe en un punto de captura o espere a que un compañero de escuadrón no saqueado regrese a la refriega.

Es tentador y fácil encontrar un par de lugares en el mapa donde te encanta caer, ya sea porque generalmente están aislados o cargados de botines, pero lucha contra la tentación de volver a ellos con demasiada frecuencia. Mejorará más rápidamente y aprenderá el mapa mucho más rápido si cambia sus puntos de entrega y ocasionalmente busca lugares que sabe que estarán más ocupados. También cambiará el ritmo de tu sesión de juego, lo cual creemos que es algo bueno.

Al entrar en el juego final de una partida, una táctica popular y poderosa es abrazar el borde exterior del anillo de gas a medida que se cierra, eliminando los objetivos que huyen y manteniéndose un poco por delante de él. Básicamente, esto requiere que tenga una máscara de gas, para que usted mismo corra menos riesgos, pero tenga en cuenta que las animaciones de encendido y apagado de la máscara son enormemente disruptivas.

La primera vez que te suceda, arruinará tu día, pero si tu personaje se pone y se quita la máscara puede interrumpir el disparo y reducirlo a un inútil disparo de cadera durante un par de segundos en momentos clave, así que asegúrate de planificar para eso. No es necesariamente algo que puedas controlar de manera confiable, pero si aprendes a esperar la interrupción, al menos dejarás de estar tan molesto por ella.

La temporada 4 se lanzó en el pasado para quejarse sobre el tamaño de los archivos en todo el mundo, y su principal adición inicial se presenta en forma de eventos dentro del partido. Estos pueden suceder al azar durante cualquier partido, y hay cuatro tipos:

Jailbreak: todos los que han sido eliminados reaparecen por lanzamiento aéreo, ya sea que hayan perdido en el Gulag o estén esperando una pelea.

todos los que han sido eliminados reaparecen por lanzamiento aéreo, ya sea que hayan perdido en el Gulag o estén esperando una pelea. Oferta de fuego: las estaciones de compra obtienen grandes descuentos en muchos artículos, y la recompra de compañeros de escuadrón caídos se vuelve gratis durante 60 segundos.

estaciones de compra obtienen grandes descuentos en muchos artículos, y la recompra de compañeros de escuadrón caídos se vuelve gratis durante 60 segundos. Supply Chopper: helicópteros blindados patrullarán el mapa. Destruirlos arrojará botines raros, incluidos tres UAVS, dos cajas de armadura y cajas de municiones, una máscara de gas, un lanzagranadas y algo de dinero, como mínimo.

helicópteros blindados patrullarán el mapa. Destruirlos arrojará botines raros, incluidos tres UAVS, dos cajas de armadura y cajas de municiones, una máscara de gas, un lanzagranadas y algo de dinero, como mínimo. Trajes Juggernaut: los lanzamientos aéreos aparecen aleatoriamente en el mapa, lo que permite a algunos jugadores ponerse trajes Juggernaut superpoderosos, pero marcándolos en el mapa para que todos los vean.

Estos eventos pueden cambiar las reglas del juego, así que si ocurren en un partido, asegúrate de ajustar tus tácticas en consecuencia y ¡mira los cielos!

Puede sonar un poco trillado, pero lo decimos en serio. Ya sea que nunca hayas ganado un juego o no lo hayas hecho durante semanas, sigue jugando con sensatez y tomando decisiones tácticas y las victorias llegarán en algún momento. Lo sabríamos, no habíamos ganado un juego en una semana o dos, pero nuestra victoria más reciente fue ridícula. Morimos temprano, atravesamos el Gulag sin ningún oponente después de una ansiosa espera de dos minutos, nos dejamos caer cerca del círculo final sin arma y nos escondimos durante cinco minutos antes de colarse, recogiendo un solo subfusil y disparando tres tiros para terminar el último. jugador de pie, que ni siquiera nos vio.

Una muerte, mucha tensión y una gran porción de fortuna, y estamos de vuelta en la ciudad ganadora. Warzone es un juego de habilidad con mucha suerte y conciencia de la situación, así que no te desanimes si estás en una mala racha, básicamente.

Escrito por Max Freeman-Mills.