Call of Duty: Warzone no podría haber llegado en mejor momento realmente. Para no poner demasiado énfasis en esto, hay muchas personas en todo el mundo que se encuentran con más tiempo en sus manos en casa que antes. Y qué mejor manera de pasar los días con un nuevo juego Battle Royale gratuito, vinculado a una franquicia ya dominante.

La buena noticia es que, como los jugadores han estado descubriendo en las últimas semanas, el juego también es un crack. Está disfrutando de un lanzamiento suave que recuerda la llegada de Apex Legends, pero con una base de jugadores mucho más envidiable, aparentemente agrietando a 15 millones de jugadores en su primera semana más o menos.

Nos hemos sumergido en el mapa masivo de Verdansk junto con esos millones, practicando y preparándonos para descubrir algunas estrategias y consejos útiles que puede tomar en sus propias sesiones. Dilo en voz baja, incluso podríamos haber ganado un juego o dos.

Así que aquí están nuestros 10 mejores consejos para convertirse en un mejor jugador de COD Warzone.

Casi en el momento en que Warzone se puso en marcha, los jugadores descubrieron una manera descarada de tener un poco de ventaja en un partido. A medida que caes del avión de carga sobre el mapa, puedes hacer estallar tu paracaídas cada vez que quieras deslizarte más lentamente. Sin embargo, la gente se dio cuenta de que en realidad puedes cortar el cordón para bucear nuevamente y volver a hacer estallar tu paracaídas tantas veces como quieras. Ahora la gente está usando eso para su ventaja.

En primer lugar, a medida que caes, hacer estallar tu tolva y luego cortar los cables parece darte un impulso de velocidad breve, y te lanza hacia adelante de manera más agresiva, permitiéndote cubrir el suelo más rápidamente para llegar a la zona de aterrizaje elegida.

En segundo lugar, después de cortar el paracaídas, obtienes unos segundos donde se saca tu pistola de arranque, lo que te permite disparar a otras personas que caen, para obtener esa primera pequeña ventaja.

Por supuesto, esa elección de zona de aterrizaje es una variable clave al comienzo de un partido. En el momento en que vea la escena del avión de carga en marcha, puede abrir la pantalla del mapa para su combate de batalla real, y ver dónde comenzará el círculo de gas cada vez más pequeño. Eso puede ayudarlo a tener una idea de dónde es más probable que aterrice la gente y hacia dónde tendrá que apuntar a medida que se acerca.

Es importante que, a medida que crezca su confianza, adapte sus tácticas en este frente. Si no te gustan los tiroteos caóticos, tal vez vayas más lejos para obtener un equipo sólido. Alternativamente, opta por el enfoque de "prueba de fuego" y entrénate en la lucha buscando áreas llenas de gente. Depende de usted, pero asegúrese de elegir un lugar.

Warzone tiene una economía de efectivo en su corazón, incluso en su modo principal de batalla real. Recogerás dinero mientras corres y algunos serán recompensados por completar contratos (más sobre eso más adelante). Apenas encontrarás algunos partidos, mientras que en otros estarás nadando en las cosas lo suficientemente pronto. De cualquier manera, asegúrese de no quedarse en su efectivo demasiado tiempo.

En el modo Battle Royale no hay bonificación por recolectar efectivo, por lo que realmente solo está ahí para que lo use en las estaciones de compra marcadas en su mapa. Estos le permiten comprar una selección de killstreaks como UAVs y Cluster Strikes, así como más blindaje y caídas de carga. Nuestro consejo sería ser proactivo en la compra de estas recompensas: después de todo, no puede llevarse el dinero con usted, y un UAV oportuno podría ganarle un tiroteo muy fácilmente.

Dicho esto, si tus compañeros de equipo están muriendo mucho, es posible que desees conservar $ 4,500 para volver a comprarlos, en caso de que no ganen su pelea redentora de Gulag.

El efectivo es importante, entonces, pero cuando llegue a una estación de compra, puede valer la pena saber cuál debería ser su prioridad. Como dijimos, un UAV puede ser de gran ayuda, pero la principal prioridad en su escuadrón debería ser que alguien compre un Dropout de carga lo antes posible. Estas gotas de aire permiten que todo tu escuadrón elija uno de sus equipos estándar de multijugador para intercambiar, obteniendo sus armas y equipos personalizados.

Eso es como ponerse un guante en este contexto, lo que le permite ponerse al día con una carga con la que se siente cómodo, y la mayoría de los mejores jugadores ahora lo usan como una forma de dominar el juego tardío de cada partido. ¡Haz lo mismo, si puedes!

Sin embargo, si está intimidado por el precio de $ 6,000 de una caída de carga, hay algunas buenas maneras de ganar efectivo y botín mientras se mueve por el mapa: contratos. Estos están marcados para usted y se dividen en tres tipos: Bounties, Scavenger y Recon.

Las recompensas marcan a un jugador en el mapa para ti, en términos generales, dándote una cantidad de tiempo establecida para localizarlo y matarlo, y recompensándote si muere. Brillantemente, si sacas una recompensa y alguien más mata a ese jugador, aún serás recompensado. No hay inconvenientes en elegir uno de estos: te dirá dónde está un jugador y obtendrás XP solo por comenzar.

Los contratos de Scavenger marcan una sucesión de tres cajas de botín para que encuentres y abras, con un botín sólido en ellas y una recompensa en efectivo cuando termines el set. De nuevo, estos no son brainers.

Mientras tanto, los recons lo apuntan hacia un punto de captura para que lo bloquee y puede sentirse un poco más riesgoso. Requieren que te quedes quieto un rato, a veces a la intemperie.

Sin embargo, la última palabra es que estos contratos no solo son buenos para el botín y el dinero, sino que también te dan un objetivo a corto plazo para apuntar, y son una excelente manera de hacer que un partido se sienta más estructurado y menos conjeturas.

Seguimos mencionando escuadrones, y aunque ahora puedes jugar Warzone en un modo Solos, el objetivo sigue siendo claramente para la mayoría de los jugadores unirse a un escuadrón de tres en el modo principal de batalla real. Te alentamos a pensar tácticamente como un tres, por lo tanto. Si estás sentado con armadura completa y cinco placas de repuesto, mientras tus compañeros de escuadrón no tienen nada, deja caer algunas placas para que las recojan.

Lo mismo ocurre con el efectivo y la munición: a menudo ocurre que solo al agrupar su efectivo se puede comprar un marcador de carga, por ejemplo. Esto fomentará un juego más desinteresado a largo plazo.

Al igual que todos los demás juegos de Battle Royale desde que salió Apex Legends, Warzone tiene un sistema de ping que te permite comunicarte con tus escuadrones. Está en el botón arriba del D-pad de forma predeterminada, y le permite mostrarles lo que está mirando o hacia dónde apunta. Este es un consejo fácil, pero úselo todo el tiempo, siempre que pueda. Cuanta más información compartas, más lejos irá tu escuadrón.

También hay una gama de equipos de campo que puedes encontrar alrededor del mapa a medida que avanzas, que pueden ayudarte en caso de necesidad. Ya sea que se trate de cubrir el campo para bloquear la línea de visión de un enemigo, el beneficio de Silencio muerto para hacerte callar durante un hechizo, o más, hay muchas maneras en que esto puede ayudar.

Una nueva táctica divertida que se ha descubierto implica el dron de campo que puedes encontrar. Si usas el dron, y un compañero de equipo tiene C4 equipado, en realidad pueden soltar el C4 en el dron para convertirlo en una bomba móvil miniaturizada. Pruébelo usted mismo y esperemos que Infinity Ward no lo repare.

Una de las partes más refrescantes de Warzone es que la muerte no tiene por qué ser el final. En primer lugar, a menos que mueras cerca del final del juego, serás enviado al Gulag, una cárcel donde esperarás un tiroteo individual para ganar el reingreso al campo de batalla. Incluso si pierdes, tu escuadrón puede recomprarte si tienen el dinero.

Sin embargo, si dos de ustedes van al Gulag a la vez, podrían ayudarse mutuamente. Más de una vez, nuestro compañero de equipo ha podido darnos rótulos mientras miraban nuestro tiroteo, ayudándonos a ganar y luego volviendo al juego. ¡Aproveche todas las ventajas que pueda obtener!

Por supuesto, Warzone no es solo puro battle royale: también hay Plunder, un nuevo modo que te permite recorrer el mapa buscando efectivo y solo efectivo, antes de enviarlo a los puntos designados. Es mucho más caótico y frenético que Battle Royale, especialmente porque los reapariciones están habilitados y no hay que preocuparse por el círculo de gas.

Si quieres un cambio de la tensión de las rondas de Battle Royale, es una gran opción para cambiar, e incluso puedes encontrar que lo prefieres. Dicho esto, puede esperar pasar un poco más de tiempo en las colas del servidor, ya que menos personas están jugando el modo.