Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Battle Royale no es nuevo en Call of Duty, ya que apareció en Black Ops 4 de 2018 bajo el nombre de Blackout. Sin embargo, ese fue un mero precursor del evento principal, Warzone, que se lanzará más tarde hoy, martes 10 de marzo de 2020.

Call of Duty: Warzone ofrecerá partidas multijugador para 150 personas, en dos modos diferentes: Saqueo y Battle Royale. Y resulta que llegará para PC, PS4 y Xbox One de forma gratuita.

Sí, como Fortnite , Apex Legends y varios otros juegos inspirados en BR, como Call of Duty Mobile , Warzone se podrá descargar y jugar de forma gratuita.

Esperamos compras en el juego para artículos y cosas por el estilo, pero no tiene que desprenderse del dinero que tanto le costó ganar para jugar. Además, no necesitas COD: Modern Warfare o cualquier otro título anterior de Call of Duty para saltar directamente a Warzone.

Más se hará evidente cuando el juego se lance más tarde. Por ahora, sin embargo, estos son los momentos en los que podrás tener el juego en tus manos, dependiendo de tu región:

Costa oeste de Estados Unidos - 12:00 PDT

Costa este de los EE. UU. - 15:00 PDT

Reino Unido - 19:00 GMT

Europa Central - 20:00 CET

Japón - 04:00 JST (11 de marzo)

Australia - 06:00 AEDT (11 de marzo)

Para otras ubicaciones, consulte el práctico mapa de zonas horarias a continuación ...