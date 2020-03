Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La activación ha confirmado que el modo zombie en Call of Duty: Mobile se eliminará del juego el 25 de marzo, porque no alcanzó las expectativas.

Habiendo jugado el modo zombie, eso no es sorprendente, porque no fue exactamente un viaje emocionante en comparación con las salvajes opciones multijugador que ofrece el juego. Y no solo estamos diciendo que el modo zombie no era lo suficientemente bueno, esto viene directamente de la boca del caballo.

"El modo simplemente no alcanzó el nivel de calidad que deseamos", escribe el equipo de CoD: M en una actualización de la comunidad de Reddit, destacando que inicialmente era solo una versión limitada y que querían medir la recepción y el rendimiento de ese parte del juego

"Podemos recuperar el modo, con Nacht Der Untoten, una vez que podamos asegurarnos de que tenga la calidad suficiente, pero por ahora nos centraremos en el desarrollo para el modo multijugador, Battle Royale y modo clasificado".

Esperaríamos que la próxima actualización del juego caiga el 25 de marzo, pero por ahora hay mucho en la nueva temporada para disfrutar. Hardpoint se ha hecho permanente, es una gran opción para varios jugadores en la que debes capturar y mantener una posición en el mapa, y hay un nuevo mapa de Cage que se burló hace meses, pero ahora está en vivo.

Call of Duty: Mobile sigue siendo uno de los mejores juegos móviles disponibles en este momento, ofreciendo acción de alto ritmo con mucha variedad a través de los modos multijugador, o Battle Royale en un mapa más grande para un juego más largo.

La pérdida de zombies probablemente no se sentirá demasiado mal, pero eso significará una reorganización dentro del juego para eliminar esas secciones. ¡Ruede el 25 de marzo!