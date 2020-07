Consejos y trucos de Call of Duty Mobile: cómo jugar y ganar

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Call of Duty Mobile trae una combinación embriagadora de acción, tanto en el modo multijugador como en el juego de batalla real.

Pero si eres nuevo en el juego, hay mucho que aprender para que comiences y puedas ganar partidos y aumentar tu XP. Así que profundicemos en cómo puede aprovechar al máximo Call of Duty: Mobile en nuestros extensos consejos y trucos.

Requisitos del sistema de Call of Duty Mobile para iPhone: Requiere iOS 9 o posterior, funciona en teléfonos desde iPhone 5S en adelante; funciona en iPad Air en adelante; funciona en iPod touch (6 gen y 7 gen)

Requisitos del sistema de Call of Duty Mobile para Android: Requiere Android 5.1 o posterior y su teléfono necesita al menos 2 GB de RAM.

Prepare el almacenamiento del dispositivo: necesitará alrededor de 1.6 GB de almacenamiento para instalar CoD: Mobile y para los datos del juego, por lo que es posible que tenga que limpiar algo. Si estás en el límite, tu teléfono no funcionará tan bien, y este es un juego exigente.

Cierre las actividades y alertas en segundo plano: si tiene un modo de juego en su dispositivo, ahora es el momento de usarlo para reducir las notificaciones que no desea y eliminar otros procesos que podrían estar disminuyendo el rendimiento de su teléfono. Para obtener lo mejor de CoD: M, necesita que su teléfono funcione lo mejor que pueda.

Use el inicio de sesión de la cuenta de Facebook o Call of Duty: lamentablemente no hay un nombre de usuario / contraseña, debe usar Facebook, su cuenta de Activision de Call of Duty o jugar como invitado. Si usa el inicio de sesión de Facebook, podrá mover su perfil a un dispositivo diferente si obtiene un teléfono nuevo o desea jugar en una tableta, por ejemplo, como lo hará con una cuenta de Activision.

Consejo profesional: Ocasionalmente, existen incentivos para usar un tipo diferente de inicio de sesión; tal vez pueda obtener un carácter diferente para conectarse a su cuenta de Call of Duty, que vale la pena tener en cuenta.

Conecte sus auriculares: la banda sonora de Call of Duty: Mobile es excelente, y también lo ayuda a estar más consciente de lo que sucede a su alrededor. Podrá identificar los pasos, escuchar la tos de un rifle de francotirador silenciado y mucho más si puede escucharlos con claridad. Jugar con auriculares es un movimiento profesional, o subir los altavoces a un volumen alto, si tiene altavoces estéreo.

Necesitarás una conexión a Internet: sí, ya que este es el modo multijugador en vivo, no hay modo fuera de línea, tendrás que estar conectado para jugar. Mira tu asignación de datos, o quédate con Wi-Fi, aunque el juego en realidad no usa muchos datos.

¡Ayuda, mi juego es lento !: Si pareces congelarte o moverte repetidamente sobre la misma área, probablemente sea porque tu conexión se está cayendo. Intente encender o apagar el Wi-Fi, o reinicie su enrutador o teléfono para resolver el problema. A veces cambiamos a datos móviles cuando se está reproduciendo Wi-Fi.

Sube el brillo: lo que ves es lo que disparas. Cuanto más brillante, mejor, así que apague el brillo automático, suba los niveles y asegúrese de que el "modo nocturno" o el "filtro de luz azul" no estén encendidos, ya que distorsionará las imágenes.

Conecte su controlador de controlador Xbox o PS4: a través de una actualización reciente del juego, ahora puede conectar un controlador de consola para jugar en su dispositivo móvil. Serás emparejado con otras personas que usan controles cuando juegues, para que no obtengas una ventaja injusta. Primero conecte el controlador a su dispositivo a través de Bluetooth, luego diríjase a configuración> controlador y podrá ver cuándo está conectado el controlador y personalizar las cosas.

Hay una gran cantidad de configuraciones y opciones para Call of Duty: Mobile y lo mejor depende en gran medida de cómo te gusta jugar y en qué teléfono o tableta estás jugando. Vale la pena tomarse el tiempo para probar todas las opciones.

Elija el modo Avanzado: hay dos métodos de control, simple o avanzado, que se le presentarán al comienzo del juego. Simple es autofire cuando estás apuntando a alguien, pero Advanced te da control total y es lo último que debes elegir, incluso si eso significa practicar un poco más. Nunca llegarás a ningún lado con controles simples.

Personaliza tus controles: desde el lobby, toca el engranaje de configuración y abrirás todas las configuraciones para el juego. En Controles, tendrá la opción de Simple y Avanzado, como se indicó anteriormente, pero en avanzado tiene el botón de personalizar: toque esto y puede arrastrar elementos de control a nuevas ubicaciones. Ten en cuenta que el modo multijugador y Battle Royale tienen muelles ligeramente diferentes, así que personaliza ambos.

Cambiar el modo de disparo: en la misma área que la anterior, en Avanzado, puedes cambiar la forma en que disparan los diferentes tipos de armas. Puede disparar desde la cadera, apuntar hacia abajo (ADS) o seleccionar personalizado. Esto le permitirá cambiar el comportamiento de los grupos de armas, por lo que puede disparar escopetas desde la cadera, por ejemplo (que vale la pena hacerlo).

Cambie la calidad de los gráficos: su dispositivo detectará automáticamente la configuración de su teléfono en el primer inicio, pero si desea cambiarlos, en la configuración, toque Audio y gráficos. Aquí puede seleccionar la calidad y la velocidad de fotogramas, así como otras opciones. Juega para obtener la jugabilidad más fluida que puedas, porque establecerla demasiado alta te causará problemas si se pone irregular.

Ajuste la sensibilidad: los diferentes dispositivos responden de manera ligeramente diferente y en Sensibilidad puede cambiar la configuración de cómo se mueve y qué tan sensibles son los movimientos a través de los alcances utilizando el giroscopio del teléfono. Estos también se pueden cambiar para multijugador y battle royale por separado.

Pon a prueba tu configuración con Practice vs AI: dirígete al modo multijugador y toca el botón de selección (justo arriba del inicio) para elegir el tipo de juego. Aquí verá "práctica contra IA". Esta es una excelente manera de probar armas, configuraciones y controles para ver cómo se sienten y si va a funcionar para usted.

Mire cómo juegan sus amigos: puede ver lo que hacen sus amigos dirigiéndose a su lista de amigos y tocando el botón del ojo; puede verlos jugar en tiempo real.

Call of Duty: Mobile se divide en dos secciones principales. Esos son multijugador y battle royale. Aunque los controles son muy similares y las imágenes son las mismas, estos son modos de juego fundamentalmente diferentes. El modo zombie ahora se ha eliminado y ya no está disponible.

Hay una serie de diferentes mapas y modos multijugador para jugar. Los modos principales son Frontline, Team Deathmatch, Domination, Search & Destroy, Domination, Gunfight, Kill Confirmed, Hardpoint, Free for All, Practice vs AI.

Luego hay modos especiales de características, por ejemplo, Standoff: Halloween, Sniper Only, Gun Game, Prop Hunt. Hay incentivos para jugar a todo tipo, así que mantente atento al Pase de batalla para ver dónde puedes obtener recompensas. Los modos destacados van y vienen y, a veces, debutan con un nuevo mapa para jugar.

Los mapas varían según el tipo de juego, y cambian para adaptarse al tipo de juego que vas a jugar: Killhouse, Nuketown, Secuestrado, Cage, Rust, Gulag, Scrapyard, Summit, Highrise, Crash, Crossfire, Standoff, Firing Range, Takeoff , Raid, Meltdown. Los primeros seis son bastante pequeños, los segundos 10 son más grandes y cambian el estilo de juego.

También hay partidas multijugador clasificadas y estas circularán entre los modos de juego y los mapas.

En Battle Royale solo hay un mapa en este momento, aislado, pero puedes jugar en perspectiva en primera o tercera persona, puedes jugar solo, en dúo o en equipo.

En Battle Royale básicamente te lanzas en paracaídas sin nada, recoges armas con el objetivo de ser el último jugador o equipo que sobrevive. El área de juego disminuye gradualmente, empujando a los jugadores supervivientes a un área más estrecha. Es la clásica batalla real.

El juego a veces tiene modos adicionales: Sniper Challenge donde solo hay armas de francotiradores y Warfare, que tiene equipos de 20 en lados opuestos para una variación en el juego BR, pero estos van y vienen.

Hay una gran cantidad de armamento en Call of Duty: Mobile y puedes recolectar y actualizar estas armas, aplicar máscaras y elegir tus cargas para jugar juegos multijugador.

Aumente su XP para desbloquear más cargas: a medida que juegue, ganará XP para subir de rango y desbloquear ranuras de carga adicionales. Puedes tener cinco cargas diferentes, cada una con armas primarias y secundarias, granadas, una habilidad de operador y tres ventajas, lo que significa que puedes elegir una carga diferente para diferentes mapas.

Elige tus armas sabiamente: la carga que llevas determina con qué entras al juego, y esto cambiará según el mapa y el tipo de juego que estés jugando. Mapas como Killhouse, Hijacked y Nuketown son excelentes para SMG porque es un combate cuerpo a cuerpo; Un mapa como Crossfire es ideal para armas de mayor alcance. Tener cinco cargas significa que puede cambiar durante un partido para adaptarse a la situación.

Mejore sus armas: las recompensas pueden obtener tarjetas de armas para mejoras y esto puede ser cualquier cosa, desde agregar un alcance hasta extender el cañón. El cuadro de características del arma mostrará el impacto de esos cambios que hagas, y esto puede marcar una gran diferencia en el rendimiento de esa arma en el juego.

Realmente no puedes esconderte en el modo multijugador: si bien puedes mantenerte fuera de la vista, o encontrar una esquina o un edificio para acechar, cuando juegas en el modo multijugador, los dos lados están separados por el enemigo con destellos rojos en su uniforme. El camuflaje realmente no importa en ese sentido, ya que puedes ver las marcas rojas incluso cuando te escondes. Puede ser visto por un UAV y colocado en el mapa, así que recuerde que no es invisible.

Sigue moviéndote: porque no puedes esconderte, quedarte quieto es tu enemigo. Sigue moviéndote para que el enemigo no pueda atacarte. Una habilidad para dominar es atacarse de lado mientras se mantiene al enemigo a la vista. Ponte a cubierto cuando te quedes sin munición, vuelve a salir para enfrentarte. Es un uso simple de la cubierta, pero funciona muy bien.

Use la diapositiva: puede tocar el botón hacia abajo cuando se ejecuta para deslizar. Esto es impredecible y le brinda muchas más posibilidades de cubrirlo y evitar que le disparen.

Familiarícese con agacharse: Acostarse en Call of Duty: los modos multijugador móviles a menudo significarán que te disparen (a diferencia de PUBG, donde es realmente útil ). Pero la posición en cuclillas es realmente útil, ya que disminuye su área visible y le permite moverse. Incluso hay una ventaja para esto: Skulker, que te hace más rápido cuando te agachas.

Use sprint: Sprint significa que puede moverse más rápido. Puede deslizar hacia arriba el controlador hacia adelante o tocar el botón de velocidad para hacer esto. También hay una opción de menú para "siempre correr", pero use esto con precaución, a veces significa que no puede detenerse con la precisión que desea y puede terminar tropezando con su enemigo por error. También hay un beneficio para hacerte más rápido. Úsalo.

Vaya a su pistola: el MW11, o M1911, es un gran arma y derribará a las personas tan fácilmente como un rifle cuando esté cerca. A menudo es más rápido cambiar a la pistola que recargar tu arma principal. Es genial para mapas como Nuketown cuando las cosas se vuelven locas en el medio. Sin embargo, evite el silenciador, ya que reduce el alcance.

Usa tus granadas: cuando la lucha se vuelve difícil, a menudo no hay tiempo para agarrar una granada, pero es un gran movimiento de apertura: en mapas como Killhouse y Nuketown, lanzar la granada de un extremo al otro es bastante fácil y puede rápidamente Despierta a tu enemigo. Solo asegúrese de no toparse con su propia granada y asegúrese de que la inmunidad de apertura haya expirado.

Domina la granada adhesiva: la granada adhesiva es genial porque no rebota ni rueda. Tíralo por una ventana, tíralo contra la pared y se queda allí. Es ideal para sacar a los francotiradores de las habitaciones o para limpiar a las personas que se esconden detrás de las cajas.

Domina los scorestreaks: los scorestreaks son realmente poderosos. Tienes tres espacios para llenar y estos pueden ser cualquier cosa, desde un dron cazador asesino hasta una cañonera VTOL que es básicamente un juego finalizador. Algunos son guiados por IA, otros ofrecen control manual. El misil depredador, por ejemplo, necesita ser guiado a donde quieres que golpee. El arma de centinela se puede colocar y dejar, cortando al enemigo cuando doblan una esquina, pero también puede ser dañado por el fuego enemigo. Para activar scorestreaks, debes mezclarte con el enemigo y tomar algunos cueros cabelludos.

Elimina los rastros de puntaje de los aviones enemigos: el helicóptero sigiloso y el VTOL realmente pueden dañar a tu equipo, pero puedes derribarlos. Elija un LMG y descárguelo y lo derribará. Alternativa, si tienes la habilidad Sparrow, con flechas explosivas, un par de golpes de estos derribarán los aviones.

Lleva la lucha al enemigo: en juegos como Frontline y Team Deathmatch, lleva la lucha al enemigo. Retroceder podría significar que estás fuera del juego sin hacer nada mientras tus compañeros de equipo están atrapados en la lucha. Encuentra esos puntos estratégicos en los mapas y domínalos, inmovilizando a tu enemigo.

Disfrute del humo: las granadas de humo son realmente muy útiles. Si el enemigo te tiene atrapado, obviamente, pero si hay francotiradores en un edificio que no puedes pasar, fuma la habitación lanzando esa granada por la ventana. O suelta humo para protegerte mientras te retiras del enemigo invencible reaparecido. También es realmente útil en la dominación cuando estás capturando una ubicación, para que el enemigo no pueda verte.

Elige la carga para el mapa y el equipo: los mapas multijugador fomentan una variedad de estilos de juego diferentes. Crossfire, por ejemplo, tiene muchos lugares para francotiradores, mientras que Nuketown no. Varíe su carga para adaptarse al mapa y al equipo: si tiene cinco jugadores con rifles de francotirador en Nuketown, podría tener dificultades. Esté preparado para cambiar para maximizar el rendimiento del equipo.

Complete sus tareas de Pase de batalla : con el sistema de recompensas actualizado, puede ganar nuevas armas y personajes a lo largo de la temporada completando tareas. Vale la pena hacerlo, porque todo lo que tienes que hacer es jugar para obtener recompensas. Asegúrese de verificar su progreso y de que está haciendo lo correcto para obtener esas recompensas.

Sugerencia para Hijacked: si estás jugando en el mapa Hijacked (el barco), hay un pasaje secreto a través del barco que te llevará de un extremo al otro. Esto puede llevarte detrás del enemigo para que puedas igualar el puntaje. Simplemente dirígete a la cabina y busca el agujero en el piso.

Battle Royale se siente como un juego totalmente diferente en Call of Duty: Mobile. No puedes comenzar con tu carga preferida, no puedes reaparecer a voluntad y tienes un área de juego mucho más grande, y es un juego mucho más táctico que el combate del multijugador. Incluso la interfaz de usuario es ligeramente diferente.

Cambiar a FPV: si juegas muchos jugadores múltiples y estás acostumbrado a la vista en primera persona, puedes cambiar a esa vista con un toque, en lugar de la vista en tercera persona.

Elija dónde dejar caer con cuidado: el mapa aislado está bastante bien cargado con vehículos y armas, pero si cae en un área urbanizada, es más probable que corra directamente al contacto, donde la primera persona en obtener un arma cazará todos ustedes abajo. Vaya un poco más alejado y es más probable que sobreviva durante los primeros 10 minutos.

Trabajar en equipo, o no: el trabajo en equipo hace que el sueño funcione. Déjate caer con tu equipo, muévete con tu equipo, lucha con tu equipo y ganarás fácilmente. Pero si sus compañeros de equipo están decididos a ponerse en contacto y morir de inmediato, es posible que desee ir solo para sobrevivir. Battle Royale se trata de supervivencia: si solo quieres matar, juega multijugador.

Revive a tus compañeros de equipo: mientras que la mayoría de los jugadores múltiples de CoD: M te permiten reaparecer, en Battle Royale eso no es automático: tu compañero de equipo tiene que hacerlo. Recoge placas de identificación de camaradas caídos, escanealas y pueden lanzarse en paracaídas al juego en un vuelo de avivamiento. Viven para pelear otro día. Si te disparan, no salgas del juego; dale tiempo a tu equipo para que te devuelva.

Espere a los coleccionistas de placas de identificación y termine el equipo: como se indicó anteriormente, una vez que haya dejado a alguien, los compañeros de equipo vendrán a buscar las placas de identificación para revivirlos. Espera un poco y podrías acabar con el resto del equipo también. Por supuesto, manténgase alerta cuando recolecte etiquetas.

No se preocupe, tiene un traje de alas: como lo lleva puesto, no importa si salta de un helicóptero o de la cima de una torre, ya que sobrevivirá. Úselo para su beneficio. Puedes usar un traje de alas justo encima de alguien y explotarlas con tu escopeta si no tienes el alcance para atacar desde la cima de una montaña. Es muy divertido.

Presta atención al mapa y busca huellas: saber dónde está el enemigo es la mitad de la pelea en Battle Royale. Mire el mapa en busca de huellas si es un explorador, mantenga las orejas abiertas y sabrá dónde están antes de que sepan que está allí. Es el camino a la victoria.

Golpea el mazo: a diferencia del modo multijugador donde golpear el mazo significa morir en la tierra, en Battle Royale puedes esconderte y esperar hasta que tu enemigo esté dentro del alcance antes de enfrentarte a él. Realmente funciona.

Vigila tu munición: hay muchas armas diferentes, pero puedes enjuagarla muy rápido. Vigila cuánto tienes, asegúrate de no estar recogiendo cosas que no necesitas y asegúrate de que tu segunda arma sea útil.

Escrito por Chris Hall.