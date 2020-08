Ahora es tu última oportunidad de conseguir A Total War Saga: TROY gratis

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Epic Games Store tiene un trato bastante épico en este momento en el que puedes obtener A Total War Saga: TROY gratis, pero solo si eres rápido.

El último lanzamiento de la serie Total War se lanzó oficialmente el 13 de agosto por £ 34.99, pero durante un corto período de tiempo (que finaliza hoy) puede obtener el juego de forma gratuita simplemente iniciando sesión en su cuenta de Epic y reclamando la oferta.

Este nuevo lanzamiento es exclusivo de Epic Games Store durante los primeros 12 meses, por lo que no podrá obtenerlo en Steam hasta 2021. Por lo tanto, si está pensando en obtenerlo pero se estaba resistiendo, esta oferta es demasiado buena para ser cierto.

No solo es gratis jugar durante 24 horas. ¡Cógelo ahora y es tuyo!

Si aún no lo sabe, con esta nueva salida, Total War Saga se ha trasladado a la Edad del Bronce con un enfoque en la batalla entre los dos reinos de Troya y Micenas.

El juego está configurado para explorar el increíble conflicto entre naciones mientras está envuelto en todos los mitos y leyendas que lo acompañan. Esperamos drama dirigido por personajes y toda la estrategia habitual, el arte de gobernar y más de lo que esperarías de un juego de Total War.

Si no está satisfecho con un juego gratuito, también le complacerá saber que Remnant: From the Ashes también es gratis en Epic Games Store hasta el 20 de agosto.

Escrito por Adrian Willings.