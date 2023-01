Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - HBO está a punto de estrenar una nueva serie de televisión basada en el popular juego The Last of Us y, naturalmente, la compañía desarrolladora de videojuegos Naughty Dog no está desaprovechando la oportunidad para anunciar una tercera parte.

Neil Druckmann, copresidente de Naughty Dog y creador de The Last of Us, que codesarrolló en la próxima serie de HBO, ha declarado a The Hollywood Reporter que "hay más historia que contar". Druckmann no ha querido revelar oficialmente si habrá una tercera entrega de The Last of Us, pero sin duda se trata de una insinuación y es una de las dos veces que Naughty Dog ha sugerido que podría haber una continuación de The Last of Us Part 2 de 2020. En 2021, Druckmann dijo que había escrito un esbozo para una historia que "no estamos haciendo", pero que aún esperaba que "viera la luz del día". La describió como una exploración de lo que ocurre después de la segunda parte.

En una entrada de blog compartida el 4 de enero, Naughty Dog también reveló nuevas imágenes conceptuales del próximo modo multijugador de The Last of Us y prometió que este año se darían más detalles, ya que se cumple el 10º aniversario del juego original. La franquicia completa ha vendido más de 37 millones de copias en todo el mundo hasta diciembre de 2022.



En cuanto a la nueva serie de HBO, que también se llama The Last of Us, se emitirá el 15 de enero y está protagonizada por Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie.

A continuación puedes ver el tráiler de la serie.

Escrito por Maggie Tillman.