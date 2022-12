Elden Ring recibe por fin el DLC que tanto pedía

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Elden Ring, el juego del año para muchos, recibirá un contenido descargable PVP gratuito que permitirá a los jugadores luchar en el Coliseo. Y llegará muy pronto.

¿Cómo de pronto? En una actualización del juego el 7 de diciembre, lo que significa que faltan pocas horas para que el DLC esté disponible para todos los que lo deseen. FromSoftware afirma que los jugadores demostrarán su valía en "varios duelos y batallas", tanto en solitario como con otros jugadores.

Venid, guerreros, y disfrutad de la gloria del Coliseo.



Demuestra tu valía en varios duelos y batallas, juntos o por tu cuenta en la actualización gratuita Coliseo. Llega el 7 de diciembre.#ELDENRING pic.twitter.com/TAq4c0vaG2- ELDEN RING (@ELDENRING) 6 de diciembre de 2022

Tiene buena pinta, ¿verdad? Este es exactamente el tipo de DLC que Elden Ring y sus jugadores han estado pidiendo a gritos, y el hecho de que FromSoftware lo haya lanzado en la sombra lo hace aún más increíble.

Sin embargo, el hecho de que el DLC del juego se haya anunciado antes de The Game Awards hace que algunos se pregunten si hay más por venir, tal vez como parte de un anuncio más grande. El tiempo lo dirá, pero aunque no sea así, seguro que Elden Ring vivirá unos días importantes y sus fieles seguidores ya tienen un nuevo DLC del que disfrutar.

Aunque Elden Ring no ha sido elegido juego del año por Pocket-lint, ha quedado muy cerca de God of War Ragnarök. Y no es para avergonzarse.

