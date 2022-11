Revelada la actualización de The Witcher 3 para la próxima generación, y parece salvaje

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red, la compañía detrás del popular The Witcher 3: Wild Hunt, ha detallado las mejoras que llegarán a la actualización next-gen del juego.

La actualización estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X/S el 14 de diciembre y CD Projekt Red ha mostrado la nueva versión por primera vez. La compañía ha confirmado que el título ofrecerá tanto 30fps con trazado de rayos como 60fps sin opciones en las tres consolas next-gen.

También habrá una serie de mejoras y ajustes en la jugabilidad, con el DLC basado en la serie The Witcher de Netflix que se expandirá en su propia búsqueda. También habrá compatibilidad con la progresión cruzada, lo que significa que los jugadores podrán trasladar sus partidas guardadas de la consola al PC y viceversa por primera vez.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Otras adiciones notables incluyen la retroalimentación háptica en la PS5, así como ajustes en el manejo de la magia. El mapa problemático también se ha mejorado, con nuevos ajustes de filtro que eliminan algunos de los signos de interrogación que solían estorbar, bueno, todo.

CD Projekt Red también ha confirmado algunas nuevas funciones de accesibilidad, como la posibilidad de ajustar los subtítulos, y la habitual serie de correcciones de errores y mejoras generales de rendimiento.

Todo esto significa que la versión next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt será la mejor hasta la fecha. Si aún no lo has cogido como pin, esta nueva actualización será un buen momento para solucionarlo.

Escrito por Oliver Haslam.