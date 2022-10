Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - El Protocolo Callisto es el gran lanzamiento de la semana que viene, pero no si vives en Japón: su lanzamiento ha sido cancelado porque es demasiado violento.

El juego, que debía llegar a PlayStation, Xbox y PC el 2 de diciembre, ahora no lo hará. Al menos, no en Japón. Esto se debe a que Striking Distance y el editor Krafton tomaron la decisión tras los problemas para obtener la certificación de lanzamiento del juego por parte de la CERO. Este organismo es la versión japonesa de PEGI en Europa y de ESRB en Europa, y sin una calificación de la CERO, no se puede lanzar nada.

Según un tuit en la cuenta japonesa de Twitter del juego, el juego simplemente no pudo "pasar la clasificación de la CERO" según la traducción automática. En lugar de cambiar el contenido del juego para conseguir la clasificación, el equipo detrás de The Protocol ha decidido cancelar el lanzamiento por completo.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

El tuit continúa diciendo que todos los que hayan hecho un pedido anticipado de The Callisto Protocol en Japón recibirán un reembolso completo, como es de esperar.

Sin embargo, hay buenas noticias, al menos para la gente de fuera de Japón. El director general de Striking Distance, Glen Schofield, ya ha hablado de una posible secuela y ha declarado a Inverse que el equipo ya tiene algunas ideas interesantes sobre lo que podría ofrecer el juego. Además, ha dicho que siempre empieza a buscar la siguiente gran cosa tan pronto como termina el trabajo en el proyecto anterior.

Así pues, el Protocolo Callisto está a pocos días de llegar a las manos de los jugadores de todo el mundo. Por desgracia, no a los de Japón.

Escrito por Oliver Haslam.