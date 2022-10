Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - The Witcher se ha convertido en un universo bastante grande en los juegos, con el éxito masivo de The Witcher 3: Wild Hunt creando océanos de buena voluntad y anticipación para más juegos de la serie.

CD Projekt Red anunció hace tiempo que está trabajando en el próximo gran juego de The Witcher, pero una noticia más reciente es que también está supervisando un remake del juego original de The Witcher. Aquí tienes todos los detalles que necesitas saber sobre The Witcher Remake.

Anuncio de The Witcher Remake

CD Projekt Red anuncia sus proyectos de diversas maneras, desde los tradicionales y llamativos tráilers hasta las simples menciones en las convocatorias de beneficios, y ha sacado a la luz The Witcher Remake de una manera bastante discreta.

A finales de octubre de 2022 se publicó una simple entrada en el blog en la que se confirmaba que el juego se estaba rehaciendo, a la que se enlaza con el siguiente tuit.

Estamos encantados de revelar que, junto con @Fools_Theory, estamos trabajando en el remake de The Witcher utilizando Unreal Engine 5 (nombre en clave: Canis Majoris).



Queremos hacerlo bien, así que por favor, tened paciencia: va a pasar un tiempo hasta que podamos compartir más detalles.

https://t.co/6VCAokPgXs pic.twitter.com/ERFOXQrUEP- The Witcher (@witchergame) 26 de octubre de 2022

Se confirma que el juego está siendo realizado desde cero por el estudio de desarrollo polaco Fool's Theory, y no mucho más aparte de eso.

Fecha de lanzamiento de The Witcher Remake

Como se puede ver en el tuit de anuncio, CD Projekt Red ya está pidiendo paciencia para The Witcher Remake, ya que todavía está en una fase muy temprana de su proceso de desarrollo, y por lo tanto faltan años para su lanzamiento.

Dada la lejanía de The Witcher 4, la paciencia es algo a lo que los fans de la serie ya están acostumbrados, por lo que debería ser un hecho. Aun así, parece que, a estas alturas, no podemos esperar que The Witcher Remake salga antes de 2025.

En cuanto se conozca alguna información concreta al respecto, actualizaremos esta sección para reflejarla.

Plataformas de The Witcher Remake

El anuncio de The Witcher Remake no contiene ninguna información sobre las plataformas para las que está previsto, pero confirma que el juego se está desarrollando con Unreal Engine 5, al igual que The Witcher 4.

Esto debería dar lugar a unas características gráficas enormemente impresionantes que solo son aplicables a las consolas de actual generación y a los PC, por lo que nos quedaríamos boquiabiertos si saliera en PS4 o Xbox One. Para cuando aparezca, esas consolas serán realmente geriátricas, así que creemos que puedes apostar por que el remake sea una experiencia de nueva generación.

Para entonces, Nintendo podría tener una nueva consola en el mercado y las actualizaciones de media generación podrían haber salido para la PlayStation 5 y la Xbox Series X/S, así que ¿quién sabe realmente lo que veremos?

La historia de The Witcher Remake

Dado que el juego está siendo totalmente reconstruido, el margen para que su historia cambie es obviamente bastante significativo, pero aún podemos hacer algunas suposiciones bastante claras basadas en la forma en que se desarrollaron las cosas en el primer juego de The Witcher.

No entraremos en demasiados detalles, ya que sabemos que lo ha jugado mucha menos gente que el exitoso Witcher 3, pero no te preocupes.

The Witcher está protagonizado por Geralt, de voz ronca, y ambientado en la época posterior a los libros de Andrzej Sapkowski, para dar a la Teoría de los Tontos, un poco de libertad narrativa.

Cuenta una historia algo más sencilla que la de The Witcher 2 o 3, ambientada en la ciudad de Vizima y sus alrededores. Geralt se ve afectado por la amnesia, algo que Triss Merigold y otros aliados intentan ayudar a solucionar, mientras un conflicto hace estragos entre los fanáticos religiosos y los luchadores por la libertad de los elfos de la zona.

Las cosas son predeciblemente descarnadas y hay un montón de misiones moralmente turbias que seguir, en un mundo que es mucho más apretado y más pequeño que los que le siguieron en términos de alcance.

El juego desemboca directamente en los acontecimientos de The Witcher 2, que desemboca en The Witcher 3, por lo que resulta bastante natural para aquellos que quieran ver una parte anterior de la historia de Geralt.

La jugabilidad de The Witcher Remake

El juego original de The Witcher es un asunto bastante torpe en comparación con los juegos que le siguieron: se controla de forma torpe y los valores de producción son muy inferiores a los de sus secuelas.

Dicho esto, hay algunos elementos compartidos que lo convierten en un diamante en bruto. Sigues controlando a Geralt mientras se mueve por el mundo en tercera persona (había un modo de cámara isométrica, pero esperábamos que se abandonara), hablando con la gente y recogiendo misiones e información.

Esta exploración se intercala con el combate con espada y magia, en el que el jugador se lanza a por sus enemigos y utiliza los signos de Witcher para atraparlos o dañarlos a su antojo.

El combate era un punto débil en el original, pero mejoró enormemente cuando se aplicaron los principales parches de The Witcher 3, e imaginamos que las cosas mejorarán cuando el remake esté listo.

Una cuestión que nos interesa es si tendrá los mismos sistemas de juego que The Witcher 4, que también se está preparando, o si será distinto y propio.

El juego también podría modernizarse de muchas maneras, desde la ampliación de su mundo y el aumento de tamaño hasta la reducción de los tiempos de carga y las barreras. También es de esperar que se elimine su anticuado enfoque de los romances y las mujeres.

