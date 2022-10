Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - A veces, un tráiler de debut y el pedigrí del equipo de desarrollo de un juego son suficientes para que prestes verdadera atención, y eso es precisamente lo que ha ocurrido con The Finals.

Se trata de un próximo juego de disparos gratuito que llevará los entornos destructibles a niveles completamente nuevos, y tenemos todos los detalles que necesitas saber sobre él, aquí mismo.

Tráiler de The Finals

The Finals debutó con un tráiler realmente impresionante, aunque muy corto, en 2022, y puedes verlo a continuación.

Contiene una serie de destellos de jugabilidad bastante abrumadores, por lo que, a pesar de ser bastante corto, hay mucho que digerir de él.

Fecha de lanzamiento de The Finals

Todavía no tenemos ninguna fecha de lanzamiento para The Finals, aunque el primer tráiler está etiquetado como "prealfa".

Esto significa que el juego aún está lejos de salir a la venta, por muy bonitos que parezcan sus gráficos a estas alturas, ya que una beta es el momento más típico para mostrar las primeras jugadas.

Sin embargo, si eres un jugador de PC y quieres echar un vistazo a cómo se está desarrollando The Finals, puedes apuntarte a una serie de pruebas en curso en Steam.

En general, nos sorprendería mucho que The Finals se lanzara por completo antes de finales de 2023, pero nunca se sabe a ciencia cierta lo rápido o lento que avanza el desarrollo de un proyecto determinado.

Plataformas de The Finals

The Finals ha sido anunciado para PC y consolas, aunque aún no se ha especificado para qué consolas.

Sin embargo, basándonos en la destrucción y la fidelidad gráfica que se muestra en el tráiler, creemos que es una apuesta bastante segura que The Finals no acabará en PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch, ya que es probable que sea demasiado exigente para ese hardware más antiguo.

Sin embargo, si juegas en una PlayStation 5 o una Xbox Series X/S, deberías estar a salvo.

La jugabilidad de The Finals

The Finals es un shooter multijugador que se juega en grandes arenas con niveles de destrucción casi sin precedentes que se ofrecen a los jugadores. Jugarás en escuadrones de tres, con cuatro escuadrones compitiendo en cada partida.

Un equipo de ex-desarrolladores de Dice está recuperando lo que los jugadores adoraban de las iteraciones de Battlefield como Bad Company 2, permitiéndote demoler completamente edificios y áreas con explosivos, cambiando el campo de batalla y aportando una enorme flexibilidad táctica.

Sin embargo, no se trata de un simulador de guerra con cara de palo. El final está ambientado en un futuro satírico en el que compites en un gran espectáculo de juegos, luchando contra otros escuadrones para conseguir el botín y depositarlo en lugares determinados.

Tendrás acceso a armamento moderno, como subfusiles y lanzacohetes, así como a opciones clásicas, como katanas, para un combate más cercano, pero también podrás seleccionar diferentes personajes para distintos enfoques. El tráiler muestra una pistola de espuma que se utiliza para crear coberturas y nuevas rutas, así que está claro que las cosas pueden ponerse bonitas y de ciencia ficción.

Cada "cuerpo" tendrá diferentes atributos para jugar de diferentes maneras, lo que suena intrigante.

A medida que vayas teniendo éxito, Embark dice que atraerás patrocinios y nuevas opciones de personalización para hacer que tu luchador sea realmente único, algo que resulta familiar para los fans de los juegos de carreras, y nos encanta cómo eso podría repercutir en tu elección de cosméticos en el juego.

Al parecer, cada escenario se basará en un lugar emblemático, así que puede que te sientas como si estuvieras volando un elegante distrito de París o algún otro lugar glamuroso mientras juegas.

Sin embargo, todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre The Finals, como por ejemplo si habrá una mecánica de reaparición para volver a las partidas o el tamaño de cada mapa, así que estamos deseando saber más en los próximos meses.

