Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - El Alone in the Dark original es un clásico de los juegos de terror, que juega con tu mente mientras exploras una mansión de Luisiana, pero también tiene ya 30 años.

Puede que a algunos lectores les cueste creerlo, pero eso hace que sea menos sorprendente que ahora vayamos a recibir otro juego de Alone in the Dark, del mismo nombre. Aquí tienes todos los detalles clave.

-

Todavía no hay fecha de lanzamiento para Alone in the Dark: su anuncio no incluía ninguna fecha.

Suponemos que eso significa que lo más pronto que el juego podría llegar al mercado es a finales de 2023, pero también es posible que esté más lejos que eso.

Hasta ahora solo se ha presentado un tráiler de Alone in Dark, que puedes ver a continuación.

En él se muestran algunas imágenes del juego, lo cual es de agradecer para un tráiler de presentación. Puedes ver un par de personajes jugables diferentes, así como una serie de enemigos y armas.

El reboot de Alone in the Dark ha sido confirmado para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC, por lo que no llegará a generaciones anteriores de hardware a menos que algo cambie en ese sentido.

El Alone in the Dark original estaba ambientado en una mansión de Luisiana llamada Decerto, y por el tráiler de arriba y la información publicada hasta el momento está claro que volveremos a esa misma y extensa casa, o al menos a una con el mismo nombre.

Sabemos que podrás jugar con dos personajes diferentes en el juego, y la redacción de THQ hace pensar que podrás elegir entre ellos en lugar de cambiar de uno a otro: "Juega como Edward Carnby o Emily Hartwood".

Según el tráiler, parece que al menos Edward Carnby podría ser perseguido por una joven (a menos que ella esté realmente allí hablando con él), y está claro que las cosas se volverán bastante espeluznantes y depravadas a medida que los misterios de Decerto se vayan desvelando poco a poco.

En cualquier caso, parece que habrá mucho valor de rejugabilidad al poder experimentar la historia a través de los ojos de cada uno de los dos personajes, que aparentemente interactuarán entre sí independientemente de con cuál estés jugando.

El Alone in the Dark original, de los primeros días de los juegos en 3D, es un asunto lento y pesado que, sin embargo, resulta agradable y espeluznante con algunos trucos realmente ingeniosos y memorables bajo la manga.

Por las imágenes que hemos visto, parece que el nuevo juego será un poco más parecido a un título moderno de Resident Evil, con muchos disparos y algunas armas que explorar mientras lo haces.

En el tráiler también se pueden ver varios enemigos, desde un esqueleto hasta un espeluznante monstruo reptiliano que se arrastra, por lo que suponemos que habrá un buen número de monstruos que derrotar o de los que escapar.

También podemos ver rápidamente algunos entornos, incluida una zona de la ciudad que parece más grande, así que podemos apostar por un montón de zonas diferentes para explorar, y una buena variedad visual a medida que avanzas en el juego.

La pelusa de bolsillo planta otros 1,000 árboles con Resideo Por Stuart Miles · 14 Mayo 2020 Hemos plantado 1,000 árboles gracias a ti

Escrito por Max Freeman-Mills.