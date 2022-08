Nuevo juego de South Park, desarrollado internamente y en 3D

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - THQ Nordic anunció un nuevo juego de South Park durante su transmisión en directo del fin de semana, pero aún no hay muchos detalles.

Desarrollado por South Park Digital Studios, el juego se presentó al final del evento con el logotipo de la empresa y una breve voz en off.

-

Todavía no se sabe si será una continuación de The Stick of Truth y The Fractured but Whole, aunque VGC informa de que será un título en 3D en lugar de utilizar personajes planos como en la serie de televisión animada.

Ambos juegos se desarrollaron fuera de la empresa para Ubisoft, y el primero estaba previsto que lo lanzara THQ antes de que quebrara.

Ahora, la empresa que resurgió de sus cenizas se encarga de la publicación de esta última entrega.

Si quieres ponerte al día con las numerosas series de televisión antes de que aparezca el nuevo juego de South Park, Paramount+ tiene todo el catálogo anterior disponible en streaming. También hay varias películas nuevas para la plataforma.

Obtén precios increíbles en juegos digitales como FIFA 22 en Gamivo Por Pocket-lint International Promotion · 13 Octubre 2021 Esta brillante tienda tiene claves digitales a la venta para todos los juegos más importantes.

THQ Nordic también aprovechó su evento para anunciar el reinicio de Alone in the Dark, la serie de terror sigiloso anterior a Resident Evil. Y mostró imágenes de AEW: Fight Forever, el nuevo juego de lucha libre de Yuke's basado en la promoción rival de la WWE, All-Elite Wrestling.

Escrito por Rik Henderson.