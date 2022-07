Cómo resucitar en Elden Ring: Restablece las estadísticas de tu personaje

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Una de las formas en las que el magistral Elden Ring de From Software facilita a los jugadores la tarea de recorrer su extenso mundo es permitiéndote restablecer las estadísticas de tu personaje si crees que has asignado mal algunos puntos durante las subidas de nivel.

El sistema para hacerlo es un poco oscuro, así que si te preguntas cómo funciona, has llegado al lugar adecuado.

Afortunadamente, la respuesta es sí: en Elden Ring se puede cambiar de nivel, y hacerlo puede ser de gran ayuda para superar las partes finales más difíciles del juego.

Al cambiar de atributos, podrás reasignar todos los puntos de atributo que hayas ganado para tu personaje hasta el momento, lo que significa que volverás a los valores con los que empezaste.

No puedes bajar de los mínimos con los que empieza tu clase elegida, pero a partir de ahí puedes reasignar completamente tus puntos a tu gusto, para crear una build totalmente diferente o simplemente para optimizar la que tienes en mente.

Hay dos simples pero algo desafiantes requisitos previos que tienes que cumplir antes de poder empezar a reconstruir tu personaje en Elden Ring.

En primer lugar, tienes que derrotar al segundo gran jefe del juego (siguiendo el orden de juego más típico): Rennala, Reina de la Luna Llena, que reside en la Academia Raya Lucaria.

En segundo lugar, necesitas tener una Lágrima Larval en tu inventario, un objeto raro que te encontrarás de vez en cuando en el mundo.

Una vez que derrotes a Rennala, se volverá pasiva y se relajará en la arena de su jefe, donde podrás resituar a tu personaje hablando con ella, intercambiando una Lágrima Larval cada vez que quieras hacerlo.

Rennala, que te permite la respetabilidad después de derrotarla, se encuentra en la arena de jefe al final de la Academia Raya Lucaria, en Liurnia de los Lagos.

El sitio de gracia al que hay que viajar para resucitar sólo aparece después de haberla derrotado, y se llama Gran Biblioteca de Raya Lucaria. Viaja hasta aquí para hablar con ella y resucitar.

Durante tu viaje por las Tierras Intermedias, a menudo te encontrarás con nuevo equipo, hechizos o armas que no puedes usar de forma efectiva porque no tienes los requisitos mínimos de estadísticas adecuados.

El respeccing puede solucionar esto rápidamente, aunque es posible que quieras asegurarte de que quieres gastar una Lágrima Larval en el experimento.

Igualmente, el sistema te permite hacer borrón y cuenta nueva para probar un estilo de juego completamente nuevo, pasando de ser un usuario de cuerpo a cuerpo a un hechicero mágico, por ejemplo, sin necesidad de volver a empezar el juego.

Si estás en la última etapa del juego y tienes una estructura que te gusta mucho, pero te das cuenta de que no estás usando algunas estadísticas que has subido un poco de nivel, puedes volver a asignar esos puntos a tus estadísticas principales y optimizar así tu daño o tu defensa.

Hay un número limitado de lágrimas larvarias en el mundo de Elden Ring: cada vez que juegas (o en cada ciclo de Nueva Partida+) hay un buen puñado de ellas, pero no reaparecen hasta que empiezas una nueva partida.

Comparación de las GPU GeForce RTX de la serie 30 de Nvidia con sus modelos de la serie 10 Por Pocket-lint International Promotion · 12 Mayo 2022 Estas nuevas tarjetas son impresionantemente más potentes que sus predecesoras: ¡descúbrelas aquí!

Puedes encontrar una lista completa de las Lágrimas de Larva que se han encontrado, guiándote hasta ellas, en la wiki de los fans del Anillo de Elden aquí.

Si aún no has encontrado una de forma natural, esa lista debería ayudarte, y también te recomendamos que las cojas siempre que encuentres un comerciante con una en stock; al fin y al cabo, no está de más tener Lágrimas de sobra.

Escrito por Max Freeman-Mills.