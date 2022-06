Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Ceñirse a lo que se conoce puede ser una forma fiable de triunfar a veces, así que no debería sorprender que uno de los creadores de Dead Space vuelva con otro juego de terror espacial lento y aterrador.

The Callisto Protocol tiene un aspecto horripilante y sangriento, y saldrá muy pronto, así que descubre todos los detalles clave sobre él aquí mismo.

Sabemos que The Callisto Protocol saldrá el 2 de diciembre de 2022, justo a tiempo para que los jugadores tengan una dosis de terror antes de las vacaciones si lo desean.

Por lo que pudimos ver durante el Summer Games Fest, el juego parece muy bien pulido, pero como siempre hay que tomarse la fecha con cautela: al fin y al cabo, ya estamos acostumbrados a que los juegos se retrasen.

El juego tiene muy buena pinta, pero eso no significa que esté limitado a un hardware nuevo: The Callisto Protocol está confirmado para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S.

Eso significa que podrás disfrutarlo en casi cualquier consola moderna que quieras, aparte de la Nintendo Switch.

Aunque, obviamente, te aconsejamos que las versiones previstas para PS5 y Xbox Series X/S se ejecuten con mayor fiabilidad y tengan una mayor fidelidad visual.

Curiosamente, The Callisto Protocol ha tenido un cambio importante en su planteamiento argumental, antes de entrar en detalles. Cuando se anunció por primera vez, el editor Krafton lo presentó como parte de un universo en expansión, vinculado a su franquicia principal, PUBG.

Eso era algo que siempre iba a ser una exageración: ¿un juego de ciencia ficción y terror espacial que se vincula a un shooter de batalla moderno? Afortunadamente, también se ha abandonado: en mayo de 2022 nos confirmaron que el juego está ambientado en su propio mundo con un lore independiente.

Para tu información, @CallistoTheGame tiene su propia historia y mundo. Ya no tiene lugar en el Universo PUBG. Originalmente formaba parte de la línea de tiempo de PUBG, pero se convirtió en su propio mundo. PUBG es increíble, &seguiremos teniendo pequeñas sorpresas para los fans, pero TCP es su propio mundo, historia y universo - Glen A. Schofield (@GlenSchofield) 26 de mayo de 2022

Ese lore nos pone en la piel de Jacob Lee, encarcelado en Calisto, una de las lunas de Júpiter, en una cárcel llamada Black Iron. Fuera de su celda, sin embargo, las cosas se están volviendo absolutamente locas a medida que una misteriosa enfermedad o infección arrasa con los prisioneros y el personal de la prisión por igual.

Pronto te liberarás y tendrás un objetivo principal: sobrevivir a cualquier cosa infernal que esté ocurriendo y salir de Calisto si es posible.

Aquí es donde las cosas se ponen interesantes: Glen Schofield, a quien puedes ver arriba hablando de la historia del juego, es uno de los creadores de Dead Space, y las similitudes entre El Protocolo de Callisto y esa exitosa franquicia son increíblemente claras.

Una vez más, juegas como un tipo que se mueve lentamente y cuya barra de salud se muestra en la parte posterior de su cuerpo, utilizando una selección de armas de proyectiles con recuentos de munición proyectados en su parte posterior en lugar de superpuestos en un HUD intrusivo.

También es un juego de terror atmosférico ambientado en el espacio, con enemigos alienígenas que han mutado y remodelado horriblemente los cuerpos humanos para convertirlos en monstruosidades de terror corporal, e incluye animaciones de muerte para cuando metes la pata que podrían marcarte de por vida.

Las cosas recuerdan mucho, pues, pero eso no tiene por qué ser algo malo, y con un remake del propio Dead Space en camino, las cosas pintan bien para los fans del terror de ciencia ficción.

Schofield ha dicho que la munición será escasa en todo momento, al más puro estilo survival horror, por lo que tendrás que utilizar el entorno para ayudarte, y hemos visto momentos en los que ventiladores y rejillas de ventilación giratorias han ayudado al jugador a deshacerse de los enemigos (o a ser eviscerado él mismo).

También se ha visto una mejora tecnológica llamada Grip, que permite a Jacob agarrar objetos pesados, incluidos los enemigos, para moverlos.

Parece una diversión espeluznante, pero el énfasis está puesto en el terror, así que espera un montón de tensión y sustos cuando menos lo esperes. No lo querrías de otra manera.

