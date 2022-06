Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Hollow Knight es uno de los juegos independientes más impresionantes que hemos jugado: incluso años después de su lanzamiento, sigue teniendo un aura con la que juzgamos a todos los demás metroidvania de platón.

Hace años que sabemos que el Team Cherry está trabajando en una continuación, Hollow Knight: Silksong, pero con muy poca información más allá de eso. Aquí tienes todos los detalles clave para ti.

Silksong se anunció a bombo y platillo en 2019 durante un Nintendo Direct, y su primer tráiler está notablemente desarrollado para un juego que luego permaneció bastante silencioso durante básicamente tres años.

Tiene un montón de clips de gameplay, pero no terminó con un anuncio de fecha de lanzamiento en absoluto. Años más tarde, en junio de 2022, volvimos a ver el juego durante el showcase de verano de Xbox, que prometió que mostraría los juegos que saldrían en los próximos 12 meses.

Eso significa que nuestra última impresión es que Silksong debería salir en junio de 2023, pero no apostaríamos la casa por ello, ya que el juego ya se nos ha ido de las manos.

Podemos hacernos una idea bastante clara de dónde podrás jugar a Silksong gracias a los distintos anuncios. Sabemos que estará en Xbox Series X/S el día de lanzamiento, y que estará incluido en Xbox Game Pass sin coste adicional, por un lado.

El juego se anunció primero para Nintendo Switch, así que puedes estar seguro de que también llegará a esa consola, mientras que una página de Steam también indica que estará en PC.

La única laguna viene en lo que respecta a PS4 y PS5: aún no se ha mencionado en absoluto que vaya a llegar a las consolas de Sony, lamentablemente.

Por los tráilers que han salido hasta ahora, es fácil saber que Silksong continúa donde lo dejó Hollow Knight en términos de jugabilidad, ofreciéndote un nuevo personaje a controlar pero con el mismo movimiento fluido y combate ágil.

Hornet es mucho más grande de lo que era el Caballero, pero su conjunto de movimientos también es completamente nuevo para nosotros, y parece que tiene un montón de movilidad incorporada, desde agarres y zambullidas hasta movimientos especiales que la hacen girar sobre hilos manipulados por su arma de aguja.

Las mejores ofertas de PlayStation Black Friday 2021: accesorios para PS Plus, PS5 / PS4 y más Por Rik Henderson · 14 Junio 2022

No nos sorprende que el Team Cherry haya sido capaz de tener segmentos de juego listos ya en 2019, dado que Hornet era un personaje del primer juego, por lo que deben haber tenido gran parte de su diseño planificado al comenzar Silksong.

Aun así, el primer tráiler también revela que habrá al menos 150 nuevos enemigos contra los que luchar, y un montón de nuevos lugares que ver gracias a un mundo totalmente nuevo que explorar. Esperamos que el juego recupere la sensación de misterio y tensión que logró Hollow Knight gracias a su sistema de experiencia similar al de Souls, que podría hacerte perder mucha experiencia si mueres en el momento equivocado.

También es seguro que, al igual que en Hollow Knight, habrá un postjuego muy completo en Silksong para los jugadores más dedicados. Si quieres un juego de plataformas tan preciso que casi da risa, y un combate tan implacable que te haga arrancarte los pelos, estamos seguros de que Silksong te dará la opción de ambas cosas una vez que hayas terminado la historia principal.

Conocimos a Hornet durante el transcurso de Hollow Knight, inicialmente como adversaria antes de convencerla de que nos ayudara (dependiendo del orden exacto en que hicieras las cosas), y el verdadero final de Hollow Knight la ha dejado sin el Caballero en absoluto.

No vamos a entrar en grandes detalles sobre el porqué, para aquellos que no sepan cómo acaba el juego (o que hayan conseguido un final menos difícil de obtener, lo cual es bastante justo), pero eso significa que no sabemos demasiado sobre lo que Hornet hará.

El juego podría ser una precuela, o podría ver a Hornet moviéndose por nuevas tierras, pero en cualquier caso sabemos que estamos en un nuevo escenario con nuevos jefes y, por lo tanto, presumiblemente un nuevo "gran malo" que sustituya al Radiance que, en última instancia, era el origen del malestar en Hollow Knight.

Escrito por Max Freeman-Mills.