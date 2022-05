Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La saga The Witcher se ha convertido en un fenómeno transcultural, y la adaptación televisiva de Netflix de los libros fuente no hace sino aumentar el interés por la serie de juegos de CD Projekt Red sobre Geralt of Rivia.

The Witcher 3: Wild Hunt salió en 2015 y, dejando de lado un par de excelentes expansiones, es el último juego completo de la serie The Witcher, pero ahora sabemos que viene otro. Descubre todos los detalles clave, aquí mismo.

CD Projekt Red anunció que el próximo juego de The Witcher estaba en marcha en marzo de 2022, confirmando los rumores de que, efectivamente, volvería al mundo de la fantasía oscura después de sus extensos escarceos con la ciencia ficción en forma de Cyberpunk 2077.

Sin embargo, este anuncio es claramente muy temprano: es obvio por el lenguaje que el juego está todavía en las primeras etapas de desarrollo, y el desarrollador simplemente quería hacer saber en qué se estaba embarcando, en lugar de dar detalles concretos.

Sin embargo, el anuncio contiene un par de detalles clave, como el hecho de que el juego se construirá con el motor Unreal Engine 5 de Epic, en lugar del motor propio de CD Projekt, como la mayoría de sus juegos históricamente. Se trata de un cambio importante, pero podría ser una reacción inteligente a los enormes problemas técnicos que afectaron a Cyberpunk en su lanzamiento.

Sin embargo, no hay una fecha de lanzamiento, ni siquiera una ventana: el juego está todavía muy lejos, aunque terminó la fase de concepto y pasó a la preproducción en mayo de 2022, según sus desarrolladores.

Q1 2022 - actualización financiera de Piotr Nielubowicz, CFO de CD PROJEKThttps://t.co/dKIChe4Wbo- CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) May 26, 2022

Sin embargo, esto significa que estamos a dos o tres años de distancia de cualquier tipo de lanzamiento, así que no esperes jugar a The Witcher 4 antes de finales de 2024.

Por supuesto, llamamos al juego "The Witcher 4" por el momento, ya que es el cuarto juego principal de la serie, pero no sabemos realmente cómo se llamará el juego. Después del primer juego, cada título de The Witcher tenía un subtítulo (Assassin of Kings y The Wild Hunt, respectivamente), así que podríamos estar ante una entrada numerada con un nuevo subtítulo.

Igualmente, los anuncios dejan muy abierta la posibilidad de que no se trate de una secuela completa, sino más bien de una continuación espiritual, con nuevos personajes y quizás localizaciones. Todo está en el aire, pero por ahora no tenemos ni idea de cómo se llamará el juego.

En consonancia con las especulaciones sobre el título del juego, su historia podría ir en innumerables direcciones. Aunque los juegos han cubierto básicamente gran parte de los viajes de Geralt y Ciri, especialmente en The Witcher 3, todavía hay mucho material de los libros que podría utilizarse.

Por un lado, Geralt es un tipo longevo, así que podría dar cabida a historias en forma de flashback, con una perspectiva más joven, mientras que las aventuras de Ciri a través de diferentes realidades también ofrecen muchas opciones.

Sin embargo, la imagen del teaser es de un medallón de Witcher diferente, ya sea un gato o un lince de algún tipo, por lo que hay muchas sugerencias de que podríamos conocer a un protagonista totalmente nuevo de una escuela de Witcher diferente y, por tanto, desconocida.

Eso sería muy interesante, y la cantidad de nieve que aparece en la imagen del teaser también sugiere que podríamos tener una época más invernal cuando el juego salga a la luz.

Hay algunos elementos de los sistemas reales del próximo juego de los que podemos estar bastante seguros: suponemos que el combate RPG hack-and-slash regresará, esperemos que con un sistema de combate aún más suave y sensible.

Si juegas como Witcher, los signos mágicos volverán a permitirte superar a tus oponentes, y también esperamos que el juego sea otro título de mundo abierto. Después de todo, el cambio a un mundo abierto fue revelador para The Witcher 3.

Gráficamente, está casi garantizado que el juego sólo funcionará en hardware de última generación, es decir, en PS5, Xbox Series X/S y PC, por lo que podríamos estar ante un juego visualmente impresionante. Si el rendimiento de Cyberpunk ahora que ha salido su versión next-gen puede servir de guía, las cosas podrían ser realmente magníficas.

Escrito por Max Freeman-Mills.