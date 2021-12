Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - De todos los juegos que se trasladarán a la realidad virtual, no estamos seguros de haberlo visto venir: la sensación multijugador Among Us está en camino a la realidad virtual.

Anunciada durante los recientes Game Awards para 2021, la nueva versión llegará a PlayStation VR, Oculus, lo siento, Meta Quest y SteamVR, aunque aún no tenemos una fecha de lanzamiento de la versión.

El breve avance muestra una de las habitaciones en el mapa predeterminado de la nave espacial, y le da una idea de lo desconcertante que será que el Impostor lo salte mientras está en medio de una de sus tareas tranquilas y sencillas.

Por supuesto, en la realidad virtual, vigilar quién está a tu alrededor y qué están haciendo será un proceso más complicado que la versión de eventos en 2D de arriba hacia abajo del juego normal, por lo que podría ser una experiencia realmente inquietante. Hasta que vuelva a reunirse para una conferencia sobre a quién expulsar, es decir, y el caos habitual entra en juego.

Lista de tareas:

enviar escaneo

garba vacía - espera, ¿qué fue eso?

GRITO

sobrevivir en la realidad virtual

Among Us llega a la realidad virtual. https://t.co/7U0OWwEgTE pic.twitter.com/cuUpnuzDzh - Among Us VR (@AmongUsVR) 10 de diciembre de 2021

El desarrollo se está subcontratando a Schell Games, que tiene una amplia experiencia en realidad virtual y algo de pedigrí para acompañarlo, por lo que esta podría ser una verdadera historia de éxito cuando finalmente esté lista para el juego público.