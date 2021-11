Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Más malas noticias para las consolas portátiles después del retraso de Steam Deck de Valve, la loca consola Playdate que se puede manivelar también se retrasará hasta 2022.

Originalmente planeado para aterrizar con clientes de pedidos anticipados a fines de 2021, los problemas con la CPU y la batería han provocado un retraso.

En un mensaje enviado a los clientes de pedidos anticipados, Panic dijo que después de probar sus primeras 5000 unidades "Nos preocupamos rápidamente de que algunas de ellas no nos estuvieran dando la duración de batería que esperábamos".

"La batería de Playdate está diseñada para durar mucho tiempo y estar siempre lista para ti, incluso si no se usa por un tiempo. Pero ese no fue el caso. De hecho, encontramos varias unidades con baterías tan agotadas que Playdate no no se enciende en absoluto y no se puede cargar. Ese es el peor de los casos de batería ".

Si eso no fuera lo suficientemente malo, la escasez de chips también asomó su fea cabeza. Lo que significa que la CPU original planificada para Playdate ya no estaba disponible, lo que obligó a cambiar a una CPU más disponible y, a su vez, un rediseño de la placa de circuito para adaptarse a ella.

Panic asegura a sus clientes de pedidos anticipados que su lugar en la fila no ha cambiado. Espera que los primeros 20.000 pedidos se cumplan a principios de 2022, con pedidos de 20.000 a 50.000 terrenos en la segunda mitad de 2022.

Puede obtener más información sobre la consola Playdate en el sitio web oficial aquí .

