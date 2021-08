A500 Mini es la mini consola Amiga que siempre has querido

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Retro Games ha anunciado que está siguiendo su mini consola basada en el C64 con otra máquina Commodore reinventado: el Amiga.

El A500 Mini llegará a principios de 2022 y contará con 25 juegos clásicos de Amiga, incluidos Worms, The Chaos Engine (de The Bitmap Brothers) y Simon The Sorceror.

También podrá cargar juegos Amiga adicionales en la mini consola usando una memoria USB, con soporte WHDLoad completo y múltiples opciones.

Guardar y reanudar juegos es más fácil que nunca, mientras que la máquina presenta la emulación del A500 (OCS) original, el Conjunto de chips mejorado (ECS) y la Arquitectura gráfica avanzada (AGA) del modelo A1200 más potente.

Además de la pequeña consola inspirada en Amiga, obtendrás un mouse de 2 botones y un gamepad de precisión de 8 botones.

El A500 Mini también funcionará con un teclado de PC USB externo.

"En esta mini versión inicial de la A500, hemos creado lo que creemos que a los fanáticos de los juegos les encantará, y veremos como la evolución de las consolas de minijuegos", dijo el director gerente de Retro Games, Paul Andrews.

El A500 Mini tendrá un precio de £ 119,99 en el Reino Unido, € 129,99 en Europa y $ 139,99 en los EE. UU.

Todavía puede encontrar el C64 Mini disponible en línea, a menudo a un precio de ganga en estos días.

