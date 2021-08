Vista previa de Back 4 Blood: ¿Es este el nuevo Left 4 Dead?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Es fácil olvidar que cuando Valve siguió al exitoso tirador Left 4 Dead con una secuela después de solo un año, mucha gente estaba furiosa porque el primer juego no había sido compatible y no se le había dado suficiente contenido posterior al lanzamiento para justificar otra entrada completa en el serie.

Bueno, eso fue en 2009 y no hemos tenido absolutamente nada de Valve desde entonces, aparte de pequeñas actualizaciones y paquetes de cosméticos que se secaron hace mucho tiempo. Desde entonces, la demanda de una secuela ha aumentado con el tiempo, y aunque es posible que no se jacten demasiado, Turtle Rock Studio está apuntando efectivamente a llenar ese vacío con un sucesor espiritual, Back 4 Blood.

Hemos estado jugando un montón mientras se ejecuta su beta abierta, una de las pocas ventanas en las que aquellos que lo han reservado pueden probar el juego y ayudar a ajustarlo antes del lanzamiento, y pueden informar que si bien es posible que no lo tenga Valve stardust por todas partes, esto parece un divertido y confiable tirador de zombies.

Las similitudes entre Left 4 Dead y Back 4 Blood son inmediatamente sorprendentes, y no es solo el número atascado en el medio del título de cada juego. Una vez más, el modo principal del juego te verá a ti y a tres compañeros de equipo tratando de pasar entre habitaciones seguras en una serie de niveles, luchando contra hordas de muertos vivientes en el camino.

Al igual que el antiguo tirador de Valve, también hay zombis especiales que aparecerán de vez en cuando para hacerte la vida más difícil. Algunos te escupirán y te inmovilizarán, otros te cargarán y otros explotarán violentamente al morir, todo diseñado para asegurarte de que te mantengas alerta mientras luchas.

Tiene una variedad de opciones para ayudarlo a defenderse, por supuesto, desde pistolas hasta escopetas, rifles de asalto y metralletas, todo lo cual se puede personalizar con una variedad de accesorios que puede encontrar en todo el mundo y comprar. Esta es una gran diferencia en comparación con Left 4 Dead que sentimos mientras jugábamos: hacer un balance de lo que tienes en tu arma y compararlo con los accesorios de un arma diferente que encuentres en todo el mundo te hará pensar en tu pies y cambiando totalmente la forma en que juegas a mitad de carrera.

Sin embargo, los patrones principales de juego son los mismos: ábrete camino a través del área y eléjate de los ataques de los zombis a medida que avanzas y luego golpea un bloqueo. Activa algo fuerte o fuerza una explosión para abrir tu camino, pero como resultado, prepárate para luchar contra una horda mucho más grande.

Es un sistema probado y verdadero, y los ritmos funcionan muy bien. Además, el juego de armas ha mejorado mucho desde que jugamos el juego en forma Alfa: ahora hay más golpes, pero lo más importante es que se siente más fácil de controlar, con una asistencia de puntería extremadamente generosa en el controlador que ayuda a rastrear objetivos (aunque ocasionalmente arrebata demasiado control) de ti).

Lo más exclusivo de Back 4 Blood es su sistema de modificadores, una lista basada en cartas que te permite elegir algunas condiciones para cada carrera que realicen juntos y estar sujeto a algunos desafíos aleatorios. Podrías, por ejemplo, robar una carta que permita a todo tu equipo tener un poco más de munición de reserva u obtener un 10% más de resistencia. Igualmente, sin embargo, el juego podría revelar una carta que envuelve todo el mapa en una espesa niebla para hacer que la adquisición de tus objetivos sea un poco más desafiante.

Es un sistema que requiere un poco de ejercicio, pero es una gran idea que debería ayudar a mantener las carreras frescas y desafiantes, especialmente en dificultades más altas donde eres bastante frágil como superviviente.

Dicho esto, hay algunas señales de advertencia leves que surgen de la nueva prueba de juego Beta, la más grande de las cuales se centra en el modo Versus del juego. En los días de Left 4 Dead, esto permitió a un equipo de supervivientes hacer carreras durante las cuales los infectados especiales fueron controlados por jugadores rivales, lo que generó estrategias complejas y emboscadas.

En Back 4 Blood, este modo es en cambio un modo de horda, durante el cual los jugadores repelen oleadas de ataques de zombis normales y enemigos especiales controlados por el otro equipo de jugadores. Sigue siendo muy divertido y claramente tiene más ventaja competitiva que las campañas cooperativas, pero la sensación de que estás haciendo lo mismo una y otra vez surge con bastante rapidez.

Turtle Rock Studios ha dejado en claro que las limitaciones de equilibrio significan que las campañas versus no están sobre la mesa en este momento o es probable que lo estén en el futuro, por lo que esto no es algo que se pueda cambiar, y eso es una pena. Parece que los zombis especiales no tendrían ninguna posibilidad en un escenario de campaña, dada la cantidad de opciones ofensivas más abiertas para el equipo de sobrevivientes.

Es una pena, pero no se puede criticar demasiado a Back 4 Blood por lo que no es; después de todo, lo que es parece prometedor. También se ve y suena genial en PS5, donde lo estábamos jugando, con el DualSense brindando una excelente respuesta adicional en los tiroteos. Por supuesto, dado que el juego llega a Game Pass el día del lanzamiento, lo más probable es que sea un éxito mayor en Xbox.

Lo revisaremos, de cualquier manera, porque una vez que se pulirán los bordes ásperos y Back 4 Blood esté listo para su lanzamiento más amplio, creemos que podría ser una gran opción para las noches cooperativas con amigos, tomando un más un espacio relajante en la lista en comparación con festivales de estrés como Call of Duty: Warzone.

Aún así, el hecho es que no es Left 4 Dead 3, y algunas personas pueden tener que acostumbrarse a esa idea antes de poder abrazarla demasiado de cerca.

Los mejores juegos de Nintendo Switch 2021: los mejores juegos de Switch que todo jugador debe tener Por Rik Henderson · 9 Agosto 2021