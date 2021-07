Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El editor francés de juegos Nacon organizará una conferencia en línea el miércoles 6 de julio de 2021.

Mostrará y detallará varios juegos próximos, algunos se esperan pronto, otros más adelante, incluidos Vampire The Masquerade Swansong y The Lord of the Rings: Golum.

Aquí le mostramos cómo puede verlo, cuándo y qué más puede esperar.

El evento se transmitirá en línea el miércoles 6 de julio de 2021. Comenzará a las 7 pm CEST.

Estos son los horarios para su región:

Costa oeste de EE. UU .: 10 a. M. PT

Costa este de EE. UU .: 1 p.m. ET

Reino Unido: 6:00 p.m. BST

Europa Central: 7 p.m. CEST

Japón: 2 a. M. JST (7 de julio)

Esperamos organizar el evento aquí en Pocket-lint más cerca de su inicio.

Alternativamente, podrá verlo en Nacons YouTube y canales de Twitch.

Nacon ha anunciado que echaremos un vistazo a varios "proyectos", incluidos Blood Bowl 3, Steelrising, El señor de los anillos: Gollum, Vampire: The Masquerade - Swansong, Rugby 22 y Test Drive Unlimited Solar Crown.

Como también fabrica accesorios para juegos, habrá algunos anuncios de hardware nuevos, mientras que también se revelarán tres juegos nuevos durante la presentación.

Escrito por Rik Henderson.