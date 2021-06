Seis meses después y Cyberpunk 2077 todavía está siendo parcheado

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El lanzamiento de Cyberpunk 2077 fue en gran medida una historia pública de aflicción, ya que el shooter futurista enormemente anticipado y publicitado pasó de las primeras críticas entusiastas a la burla por el estado de sus versiones de consola.

El estado del juego en el lanzamiento, especialmente en la consola, simplemente no era aceptable para grandes franjas de jugadores, en particular en el hardware más antiguo de la PS4 y Xbox One, con bloqueos frecuentes y velocidades de cuadro impactantes.

Desde entonces (y desde que el juego fue retirado de PlayStation Store), su desarrollador CD Projekt Red ha estado en modo de extinción de incendios durante meses, con un calendario relativamente constante de parches y actualizaciones que parecen suavizar las cosas lentamente con el tiempo.

La última, la versión 1.23, se acaba de lanzar en consola y PC, y trae otro conjunto de ajustes de rendimiento y correcciones de errores, y como muchas de las actualizaciones anteriores, las notas completas del parche son muy extensas.

Como siempre, hay una estabilidad y un rendimiento ligeramente mejores como una mejora, y es de esperar que pueda marcar una diferencia notable dado que el juego finalmente está a punto de regresar a la PS Store por primera vez en más de seis meses.

Sin embargo, este es solo otro paso en el camino hacia la redención: hay mucho más por venir, incluidos parches adicionales, contenido DLC menor y las versiones de próxima generación del juego tan esperadas para probar.

Escrito por Max Freeman-Mills.