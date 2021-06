Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Cuando se dio a conocer hace un par de años, Playdate parecía un soplo de aire fresco para la industria de los juegos, centrándose no en los whizzbangs gráficos o el procesamiento de fuerza bruta, sino que reducía las cosas a gráficos simples y enfatizaba la diversión.

Es una perspectiva realmente intrigante, pero después de haber tenido como objetivo una fecha de lanzamiento a principios de 2021 , se ha estado retrocediendo más en el calendario de lanzamientos sin mucha palabra. Ahora sus creadores han aparecido una vez más para brindar una actualización realmente considerable en la línea de tiempo que podemos esperar.

Por un lado, ahora sabemos que Playdate estará disponible para preordenar en julio de este año, lo que finalmente permitirá que las personas lo reserven antes del envío. Aún no está claro cuándo comenzará exactamente ese proceso de envío, pero la actualización confirmó que recibiremos un aviso con una semana de anticipación antes de que se publiquen los pedidos anticipados.

Además de eso, se reveló una gran cantidad de juegos, incluidos muchos de los 24 que vendrán precargados en la consola cuando llegue, además de algunos más que están en proceso. Lo más emocionante es que Lucas Pope, el autor detrás de obras maestras como Return of the Obra Dinn y Papers, Please, está trabajando en un nuevo título para la computadora de mano.

También echamos un vistazo a una funda para la consola que estará disponible en un paquete para protegerla de arañazos cuando no esté en uso, a $ 199 en comparación con el precio independiente de la consola de $ 179. También se mostró el divertido Playdate Stereo Dock que se muestra en nuestra imagen de encabezado, que le da a la consola un sonido estéreo mientras se carga e incluso tiene portalápices, pero aún no tiene un precio fijo ni una fecha de lanzamiento.

Escrito por Max Freeman-Mills.