Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Koch Media ha sido distribuidor y editor de juegos desde la década de 1990, pero generalmente ha publicado con varios nombres. Deep Silver es una etiqueta de Koch Media, por ejemplo. Como también lo es Ravenscourt.

Ahora ha formado una nueva etiqueta de publicación de juegos premium para manejar muchos de sus juegos triple A más grandes que se lanzarán en 2021 y más allá.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre Prime Matter y la lista inicial de juegos que está saliendo.

Prime Matter es un nuevo editor de juegos importante que se ocupará de títulos premium. Propiedad de Koch Media, su línea de juegos incluirá algunos nombres familiares, además de un montón de nuevas propiedades intelectuales (IP) actualmente en desarrollo.

Fue anunciado como parte de las travesuras del E3 2021, junto con una docena de juegos para PlayStation, Xbox y / o PC.

"Prime Matter es un nuevo hogar para juegos premium, que ofrece socios actuales y futuros, además de toda la experiencia de Koch Media Group junto con un equipo nuevo y dinámico dedicado a maximizar su verdadero potencial", dijo el CEO de Koch Media, Klemens Kundratitz.

Durante una sesión informativa especial para los medios de Prime Matter, la nueva etiqueta reveló 13 juegos en los próximos años.

Aquí está la primera ola de juegos que lucirán el logotipo de Prime Matter. Los hemos enumerado en orden cronológico:

Disponible: 24 de agosto de 2021

24 de agosto de 2021 Formato (s): PC y consola

El Kings Bounty original salió por primera vez hace más de 30 años, una secuela muy atrasada entonces. El desarrollador ruso 1C Entertainment está dando nueva vida al género de estrategia RPG que el primero apenas inició.

Disponible: septiembre de 2021

septiembre de 2021 Formato (s): PC

Otro juego de rol, esta vez por turnos, isométrico e influenciado por los juegos originales de Fallout y Wasteland. El gran giro es que está ambientado en una alternativa de la década de 1970, con toda la música funky y cortinas biege a juego.

Disponible: Q2 2022

Q2 2022 Formato (s): PC y consola

Todavía no tenemos pantallas para The Chant, pero es un survival horror en tercera persona basado más en la psicdelia que en el shock y la sangre.

Disponible: 2022

2022 Formato (s): PC y consola

El estudio surcoreano Iggymob está volcando su mano en los juegos de acción en tercera persona, y Gungrave GORE promete proporcionar un caos basado en balas.

Disponible: 2022

2022 Formato (s): PC

Crossfire: Legion es un RTS de un nuevo equipo de desarrollo formado por creadores que han trabajado en Homeworld, Company of Heroes y Dawn of War. Tendrá una campaña para un jugador y un modo multijugador, con una jugabilidad que, hasta ahora, nos recuerda fuertemente los mejores momentos de Command & Conquer.

Disponible: 2022

2022 Formato (s): PC y consola

The Last Oricru es un juego de rol de acción difícil pero con opciones de estilo Choose Your Own Adventure que pueden tener ramificaciones importantes sobre cómo se desarrolla el juego.

Disponible: 2022

2022 Formato (s): PC y consola

Otro juego de rol de acción, esta vez en el modo Dark Souls, esta gran aventura de ciencia ficción juega con su sensación de aislamiento. Dicho esto, habrá un modo multijugador y una campaña para un solo jugador.

Disponible: 2022

2022 Formato (s): PC y consola

Por lo que hemos visto hasta ahora, Scars Above nos recuerda un cruce entre Tomb Raider y Returnal. Se juega en tercera persona, con acertijos y múltiples tipos de armas por descubrir.

Disponible: 2023

2023 Formato (s): PC y consola

El día de pago 3 de Starbreeze puede estar todavía muy lejos, pero nos encanta la idea de arrasar Hollywood con nuestros amigos para convertirnos en la mayor banda de atracos de Los Ángeles.

Disponible: TBC

TBC Formato (s): PC y consola

Ya disponible para PC en acceso temprano, Mount & Blade II se está moviendo hacia la etiqueta Prime Matter. También se está desarrollando una versión de consola para lanzarla con la versión completa para PC. Sin embargo, no sabemos cuándo podría ser eso.

Disponible: TBC

TBC Formato (s): PC y consola

Final Form puede ser solo un nombre en clave por ahora y el juego podría terminar llamándose de otra manera, pero este FPS de ciencia ficción ciertamente tiene las habilidades para ser uno para ver.

Disponible: TBC

TBC Formato (s): PC

Project: Echoes of the End brindó el mayor momento sorpresa en nuestra presentación, gracias a sus increíbles personajes capturados en movimiento. Es otra aventura de acción en tercera persona, pero no sabemos mucho sobre el juego en este momento.

Disponible: TBC

TBC Formato (s): TBC

No se sabe mucho sobre el reinicio de Painkiller en este momento. Hasta ahora, solo hemos visto una captura de pantalla de fondo en solitario, que no podemos compartir en este momento, por lo que no hay mucho para continuar.

Sin embargo, la serie de FPS de culto original fue iniciada por People Can Fly (Outriders) y muy inspirada por Quake y Doom. Con suerte, más de lo mismo pero con gráficos más sabrosos.

Escrito por Rik Henderson.