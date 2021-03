Naughty Dog puede estar trabajando en un juego multijugador

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Una lista de trabajos reciente de Naughty Dog apunta a que el estudio está trabajando en un próximo juego multijugador.

La lista muestra que la compañía está buscando un diseñador económico para un juego multijugador que pueda ayudar a establecer una "longevidad sólida" para los juegos y recompensar a los jugadores para mantenerlos interesados en jugar.

Aunque la lista no especifica para qué juego es realmente el rol, se cree que es probable que sea un elemento multijugador para The Last of Us 2 en forma de un juego independiente conocido como Factions.

Esto se compara con la propia postura del estudio sobre el modo multijugador anunciada públicamente en 2019:

Una actualización sobre el modo multijugador: pic.twitter.com/CUd98LgJGC - Naughty Dog (@Naughty_Dog) 27 de septiembre de 2019

En ese momento, Naughty Dog dejó en claro que estaba trabajando en una "enorme campaña para un jugador" para The Last of Us Part II y que era el "proyecto más ambicioso" que jamás había emprendido. Como resultado, no habría un modo multijugador para la secuela como había habido en el modo Facciones de The Last of Us Part I.

Ofertas de Prime Day de Amazon EE. UU. 2021: aquí es donde le traemos todas las grandes ofertas de Prime Day de Amazon EE. UU. Por Maggie Tillman · 10 Marzo 2021

El estudio tuvo cuidado de asegurar a los fanáticos que todavía tenía ambiciones en línea y que compartiría más sobre eso cuando fuera el momento adecuado. Ese momento bien podría estar acercándose ahora. Sin embargo, por supuesto, existe la posibilidad de que se trate de un juego completamente diferente, ya que la lista no menciona ningún detalle.

La lista de trabajos deja en claro que el diseñador económico necesitará una comprensión de la psicología del jugador y estará listo para crear formas para que los jugadores se expresen.También se asegurarán de que los jugadores sean recompensados para seguir regresando por más. Así que ciertamente parece que Naugty Dog está planeando algo ambicioso. Tendremos que esperar y ver.

Escrito por Adrian Willings.