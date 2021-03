PUBG: New State: todo lo que necesita saber

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Krafton y PUBG Studios han anunciado un nuevo juego, PUBG: New State, que será un nuevo juego móvil de los creadores de PUBG: Mobile .

Sí, va directamente al móvil, sin mencionar una versión para PC como el PUBG original.

Se ha anunciado el nuevo juego, pero no se ha dicho mucho, así que profundicemos en todo lo que sabemos al respecto.

New State se establece en el año 2051, lo que brinda la oportunidad de saltar al futuro desde el juego PUBG Mobile original.

El juego sigue siendo un título de Battle Royale y, por todo lo que se ha dicho hasta ahora, parece que podrás sumergirte directamente, utilizando la experiencia de PUBG Mobile.

El objetivo principal aquí parece ser evolucionar el juego más allá de lo que podría ir con un nuevo mapa o modo de juego en PUBG Mobile, por lo que parece que habrá diferencias fundamentales entre los juegos.

La configuración futurista permite que el juego cambie para explotar un escenario post-apocalíptico, con el tráiler que muestra batallas en un centro comercial vacío, vehículos llenos de luces de neón y armas adicionales.

Habrá drones y escudos balísticos, los cuales hemos visto en Call of Duty: Mobile , y tenemos la sensación de que gran parte de lo que se está introduciendo son elementos rivales que también hemos visto en COD: M. El tráiler también muestra una máscara de calavera, muy parecida al personaje de Call of Duty Ghost.

También se ha destacado que habrá objetos interactivos, aunque no está claro exactamente cuáles serán, hasta ahora, aunque Krafton dice que podrás incorporarlos al juego.

Se habla mucho sobre los gráficos de próxima generación. Krafton ha querido enfatizar que va a superar el límite de los juegos móviles, utilizando el renderizado de Iluminación global, para aumentar el realismo y la intensidad.

Las capturas de pantalla ciertamente se ven bien, pero por el momento no se sabe qué frecuencias de actualización y resoluciones admitirá. PUBG: M siempre ha sido un poco vago sobre estas cosas, usando su propio sistema de nombres para la configuración de gráficos.

Sospechamos que habrá algunos anuncios con dispositivos asociados, y PUBG se ha asociado con OnePlus en el pasado. Dado que se espera que OnePlus lance OnePlus 9 más adelante en el mes , tal vez aprendamos más en ese momento.

Hasta ahora se han destacado varias características nuevas:

Ofertas de Prime Day de Amazon EE. UU. 2021: aquí es donde le traemos todas las grandes ofertas de Prime Day de Amazon EE. UU. Por Maggie Tillman · 4 Marzo 2021

Se ha destacado la capacidad de la tirada de combate, lo que plantea la cuestión del ritmo del juego. PUBG Mobile es un poco más lento a pie que la acción frenética que hemos visto en Call of Duty: multijugador móvil, pero aquí es donde encontramos que las tiradas de combate son realmente efectivas. Puede ser que New State sea un juego más rápido, aunque hasta ahora se ha dicho que usa el mismo juego de armas, por lo que no esperamos un gran cambio en el estilo de juego.

Si bien PUBG Mobile te permite agregar varios elementos a las armas, no llega tan lejos como el modo Gunsmith de Call of Duty: Mobile . Gunsmith te permite personalizar en gran medida, lo cual es genial para el modo multijugador porque sabes que vas a usar esa arma. Eso no se aplica tanto a la batalla real, lo que podría sugerir un cambio de enfoque ligeramente alejado de la recolección de armas.

Quizás sea que cuando encuentres un arma, obtengas la versión personalizada, un poco como el sistema actual con máscaras de armas en PUBG.

Se ha resaltado la adición de lanzagranadas y selecciones de modo de disparo, pero desde el avance, parece que varias de las armas serán familiares para los jugadores de PUBG: M.

El tráiler destaca una serie de vehículos. Algunos son reconocibles de PUBG: M pero con una iluminación un poco más futurista. Parece que 2051 se llenará de neón azul.

El tráiler de lanzamiento también parece tener lo que parecen autobuses autónomos en las carreteras, lo que quizás brinda otras opciones para el juego.

Curiosamente, mientras que los drones aparecen en el tráiler, varias de las imágenes muestran lo que parecen helicópteros más avanzados, con dos ventiladores enormes en lugar de un rotor.

En lugar de jugar en los mapas PUBG existentes, hay un nuevo mapa llamado Troi. Estamos seguros de que hay un enlace de Troy aquí, pero no nos distraigamos.

Troi será un mapa de 8x8 km, lo que significa que tiene el mismo tamaño que Erangel o Miramar, por lo que es grande. Ese es un gran comienzo, porque los mapas grandes hacen mejores juegos.

No sabemos mucho sobre el mapa, pero parece, como Erangel, ser templado, con muchos ríos, árboles y áreas construidas, con el centro comercial recibiendo la mayor parte de la atención hasta ahora.

También parece que podría tener un estadio, los puentes inevitables y mucho más.

La fecha de lanzamiento de New State no ha sido confirmada, pero la preinscripción está abierta para aquellos en Android.

Estará disponible tanto en Android como en iOS.

Continuaremos buscando detalles y le brindaremos todas las noticias sobre PUBG: New State a medida que se rompa.

Escrito por Chris Hall.