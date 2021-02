¿Qué es Valheim? El juego de supervivencia vikingo explorado (con consejos y trucos)

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Valheim está revolucionando el mundo de los juegos de PC. Lleva un tiempo encabezando las listas de juegos populares de Steam, por lo que estamos explorando si vale la pena comprarlo y de qué se trata.

Valheim es un juego de supervivencia independiente de acceso anticipado inspirado en la cultura vikinga. Es un juego de supervivencia y creación de mundo abierto con mecánicas PvE (jugador contra entorno) para un jugador y cooperativas. También tiene un sistema de combate riguroso, batallas contra jefes y un sistema de construcción ordenado que incluso te permite crear imponentes barcos de guerra vikingos.

En su mayoría, esto suena bastante estándar para los juegos de supervivencia que existen. Pero Valheim es interesante por varias razones, una de las cuales es el enorme mundo generado por procedimientos que puedes explorar libremente. También existe la posibilidad de jugar con un grupo de hasta 10 personas y requisitos mínimos del sistema que incluyen solo 4 GB de RAM, una GPU GeForce GTX 500 y 1 GB de espacio de almacenamiento.

Al interpretar a Valheim, te sumerges en un enorme mundo generado por procedimientos que está inspirado en la mitología nórdica y es esencialmente un purgatorio vikingo.

Tu misión es encontrar y matar a los enemigos de Odin y poner orden en el reino de Velheim. Para hacerlo, tendrás que explorar, construir, mejorar y abrirte camino a través de un entorno desafiante plagado de peligros.

Lo más destacado aquí es, por supuesto, que debido a que se genera por procedimientos, la experiencia de dos jugadores no será la misma. A menos que estés jugando con amigos. Sin embargo, cuanto más te adentras en el mundo, más desafiante se vuelve el entorno. Sin embargo, al mismo tiempo, las recompensas son más maduras cuanto más avanzas.

Eventualmente, con la recolección de recursos suficientes, podrás construir un drakkar vikingo para cruzar las aguas y explorar más. Solo tenga cuidado con las diversas criaturas marinas que acechan bajo la superficie. También puede construir fortalezas y puestos de avanzada mientras viaja, así como portales para viajes rápidos y facilitar las cosas.

Los mejores juegos de PS4 2021: los mejores juegos de PlayStation 4 y PS4 Pro que todo jugador debe tener Por Rik Henderson · 28 Diciembre 2020 Hemos reunido una lista de juegos que vale la pena agregar a su biblioteca, con muchas gangas disponibles también.

Disfrutamos de Valheim no solo por la posibilidad de divertirse, sino también por la relajada banda sonora de baja fidelidad y las imágenes sobrias pero agradables. Este título no es gráficamente intenso, ni castigará tu tarjeta gráfica, pero de eso no se trata.

Los juegos de supervivencia son generalmente castigadores. Esa es la naturaleza de la bestia y parte de la diversión. Pero Valheim funciona bien porque facilita a los jugadores el acceso al mundo con un diseño accesible que incluye tutoriales sencillos para empezar. También te enseña muy bien los conceptos básicos del juego, incluidos la agricultura, la artesanía, el combate y más.

Cada vez que necesita saber algo, aparece un cuervo para darle una pepita de información o una pista útil sobre lo que necesita saber.

También encontrará piedras rúnicas de todo el mundo que puede leer para obtener otras sugerencias. Encontramos uno, por ejemplo, que advirtió sobre los peligros de los jabalíes y cómo podrían ser advertidos con fuego, lo cual hubiera sido bueno saber antes de que nos hubieran matado varias veces mientras nos ocupábamos de nuestro propio negocio de perforar árboles.

Hemos dicho que perdona, pero eso no significa que sea fácil sobrevivir. Morimos aproximadamente 10 veces en los primeros 20 minutos de juego. Morimos golpeando jabalíes. Morimos luchando contra duendes. Morimos sin poder esquivar más jabalíes. Nos ahogamos cuando nos quedamos sin energía mientras nadamos. Incluso casi morimos cuando nos incendiamos accidentalmente al intentar cocinar algo. También morimos cuando un árbol talado cayó al revés.

La buena noticia es que, cuando muere, su equipo cae con una bonita lápida y cuando reaparece, simplemente puede volver a ella (asumiendo que el peligro ha pasado) y recogerla.

Si hemos despertado su interés y está interesado en comenzar en Valheim, siga el resto de este artículo para obtener algunos consejos y trucos que lo ayudarán a comenzar.

Cuando comiences, no tendrás equipo, pero no te preocupes, ya que puedes reunir cosas con bastante facilidad para comenzar a crear. Perforar es lo suficientemente simple como para comenzar. Golpear no solo es efectivo contra enemigos menores que encontrarás al principio, también puedes usarlo para golpear árboles. Encuentra árboles pequeños delgados y dales un golpe y pronto se caerán y podrás tomar la madera y hacer un garrote. Eso luego se puede usar para ataques más efectivos.

Tenga cuidado también con las ramas caídas en el suelo. Encontrará árboles y ramas ya rotos que puede agarrar para obtener madera sin necesidad de golpear o cortar nada que sea ideal.

Aunque no querrás alejarte demasiado del punto de inicio hasta que tengas un buen equipo, vale la pena buscar agua lo antes posible. En la orilla del agua encontrará trozos de pedernal a menudo esparcidos por los bordes de la orilla. Flint es fácil de encontrar y no necesitas perforar nada. Solo busque rocas blanquecinas pequeñas y lisas en el suelo y agárrelas cuando pueda. El pedernal se puede usar para fabricar un hacha de pedernal que es ideal para talar árboles más grandes. También es útil para crear flechas, habla y más.

Como mencionamos anteriormente, los verracos son una buena fuente de alimento, pero también son un verdadero dolor de cabeza. Golpearlos funciona, pero reciben algunos golpes para matar. Las armas son más efectivas, pero en realidad hemos descubierto que usar una antorcha encendida es particularmente útil, ya que no les gusta cuando se las agita.

A medida que explora, encontrará chozas viejas, en desuso y desocupadas alrededor del mapa. Estos pueden usarse para configurar un refugio temporal o pueden destruirse y cosecharse por sus partes. Una vez que haya creado un martillo, puede simplemente hacer clic con el botón central del mouse mientras sostiene el martillo para derribarlo poco a poco. Al hacer eso, recolectará los recursos de él y luego podrá usarlo para sus propios esfuerzos de construcción.

Incluso si no está derribando estos edificios y en su lugar los está usando como refugio, asegúrese de hurgar en el interior, ya que algunos tienen cofres del tesoro con botines útiles.

Ya hemos mencionado que los árboles que caen pueden matarte, pero si eres inteligente, también puedes usar un árbol que cae para derribar otros árboles. Observe cómo cae un árbol y verá cómo cae, hacer que caigan en la dirección correcta puede provocar que otros árboles sean derribados con un efecto dominó. Esta es una forma mucho más eficiente de cosechar árboles.

Además de asustar a los verracos, también es posible domesticarlos. Puedes hacerlo alimentándolos con los hongos que encuentres en el mundo. Si puedes lograrlo haciendo que te persigan en un bolígrafo o algo más que hayas construido y luego encerrándolos, puedes alimentarlos con golosinas y ganarte su amor.

Los jabalíes domesticados proporcionarán restos de cuero fáciles cuando los necesite.

Dijimos anteriormente que este juego no es el más atractivo que hemos visto, pero eso no significa que no puedas obtener buenas capturas de pantalla.

Maximice los gráficos, luego presione CTRL + F3 para ocultar la pantalla de visualización frontal y enfocarse en el mundo que lo rodea. Luego, puede tomar fotos hasta que su corazón esté contento. Alternativamente, es una buena manera de hacer que el regalo sea aún más duro, ya que no sabrá qué hay en su inventario. Presione CTRL + F3 para recuperarlo.

Como todos los juegos de supervivencia, Valheim tiene un elemento de degradación de armas y herramientas con el tiempo y el uso. Sin embargo, una vez que tenga un banco de trabajo, puede reparar su equipo. Abra el menú del banco de trabajo y verá opciones para crear y actualizar. A la izquierda, también verá un martillo. Haga clic en eso y podrá recorrer su inventario reparando las diversas cosas. Lo mejor es que esto no cuesta recursos.

A diferencia de otros juegos de supervivencia, no es posible comer montones y montones de la misma comida y reponer la salud. En realidad, está limitado a la cantidad que puede comer de cada tipo antes de que dejen de ser útiles. Una colección de frambuesas, por ejemplo, solo te permitirá comer unas pocas antes de que no puedas comer más. Pero si también tienes algo de carne cocida, también puedes usarla. Por lo tanto, vale la pena tener una variedad de productos alimenticios en su inventario.

La resistencia es una consideración seria. Usas la resistencia de correr, nadar y luchar. Entonces, si pasa todo el tiempo cargando alrededor del mapa, pronto encontrará que está en una posición en la que no puede defenderse. Del mismo modo, si su resistencia es baja, se ahogará si nada durante demasiado tiempo. Morimos de esta manera cuando nadamos demasiado lejos en busca de pedernal y piedras. Mire su barra de resistencia.

La resistencia también es un problema si te metes en batallas. No puedes encontrarte con un grupo de enemigos por tu cuenta y en casa para sobrevivir, ya que te quedarás sin energía y pronto encontrarás un final grisáceo.

Se pueden crear muchas cosas desde el principio, pero para extraer algunos recursos necesitas un pico. Y para conseguir un pico tendrás que derrotar al primer jefe. Una vez que hayas vencido a Eikthyr, tendrás acceso a un plano para el pico Antler, que a su vez se puede usar para adquirir piedra y mineral.

Una vez que tenga el pico, deberá explorar más lejos para encontrar cobre y estaño. El cobre se puede encontrar en montículos en el Bosque Oscuro, mientras que el estaño aparece a lo largo de la costa dentro de piedras que tienen rayas negras.

El hierro puede ser un poco más difícil de encontrar, pero se puede extraer en las criptas hundidas en el bioma del pantano, como venas en las montañas nevadas o alrededor de la superficie del pantano.

Lamentablemente, una caña de pescar no es algo que puedas crear tú mismo. Necesita encontrar un comerciante para adquirir uno. Los comerciantes aparecen aleatoriamente en la Selva Negra. Pero debido a la naturaleza del juego generada por procedimientos, no podemos decirte dónde. Sin embargo, vale la pena saber que el bosque es peligroso, así que no vayas allí de inmediato. Sin embargo, una caña de pescar es obviamente algo útil.

Un buen consejo para construir su propia casa o una estructura permanente es usar postes verticales para construir los cimientos. No es posible despejar el suelo para hacer una superficie de construcción plana en este punto, pero puede usar los pequeños postes verticales para hacer una pequeña base y levantar su casa del suelo de forma ordenada.

Luego solo construye paredes, una puerta y un techo. Entonces puedes construir una cama, pero vale la pena saber que no hay problema con no dormir, ya que los enemigos no parecen ser más agresivos por la noche.

El arco es una pieza importante para las peleas y la caza. Elaborelo tan pronto como pueda. Para hacerlo, necesitará un banco de trabajo y 10 piezas de madera y ocho trozos de cuero. Así que asegúrese de matar muchos jabalíes y cortar muchos árboles también.

Una vez que tengas el arco, podrás llevar a cabo un ingenioso combate a distancia y también cazar ciervos. Pero tenga cuidado con la caída de las flechas: apunte alto ya que hay una caída severa.

Cazar y buscar comida es bastante fácil cuando comienzas, pero cuando puedas, querrás plantar semillas para cultivar tu propia comida. Para hacer esto, primero necesitará una fundición. La fundición se utiliza para fabricar otras cosas, pero su construcción puede resultar complicada. Para hacerlo, necesitará 20 piedras y cinco núcleos de sutura.

La piedra es fácil de encontrar, pero los núcleos son más complicados, ya que solo se pueden encontrar en la Selva Negra, que es peligrosa. Cuando estés en el bosque, busca túneles que te lleven bajo tierra. Allí abajo deberías encontrar lo que estás buscando, luego puedes fabricar una fundición desde el banco de trabajo.

Use la fundición para fabricar bronce a partir de una mezcla de cobre y estaño y luego puede crear un cultivador. Esa herramienta es básicamente como el martillo, ya que tiene una lógica de construcción similar pero le permite cultivar la tierra y hacerla cultivable. luego puedes plantar semillas en esa área y cosechar lo que siembras.

Escrito por Adrian Willings.