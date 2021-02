Las mejores y peores adaptaciones de películas de videojuegos de todos los tiempos

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los videojuegos son un gran negocio. Más grande incluso que Hollywood y su poder cinematográfico. Pero a menudo esos dos mundos chocan, y las franquicias de juegos exitosas pasan de la pequeña pantalla al gran cine.

Sin embargo, los resultados pueden ser heterogéneos. Que es ser amable, de verdad. Si bien hemos sido bendecidos con algunas anteojeras a lo largo de los años, también hay más de una buena cantidad de cancelaciones de accidentes automovilísticos que nunca deberían haber sucedido.

Con más adaptaciones de películas de videojuegos por venir, Uncharted tiene potencial, mientras que Tomb Raider y Detective Pikachu generarán secuelas, aquí hay un vistazo a lo mejor y lo peor del grupo.

Fecha de estreno: 2020 / Director: Jeff Fowler

2020 / Jeff Fowler Juego original: Sonic the Hedgehog (1991)

Fue un viaje en montaña rusa para llegar a la línea de meta, el CGI Sonic original dejó a los fanáticos desconcertados por lo inexacto que parecía, pero el director, Jeff Fowler, agarró algunos anillos de oro y hizo el trabajo con estilo. Ingenioso, divertido y con un toque inevitable de la locura de Jim Carrey, interpretando al Dr. Robotnik, la película salió bien. Es una travesura agradable para toda la familia, con algunos grandes guiños a los juegos originales de Sega que el público mayor apreciará.

Fecha de estreno: 2018 / Director: Roar Uthaug

2018 / Roar Uthaug Juego original: Tomb Raider (1996)

Descubrimos que la versión de Alicia Vikander de Lara Croft es una travesura mucho más agradable que las anteriores películas protagonizadas por Angelina Jolie. La película más reciente de los derivados de la película (Jolie lideró dos películas en 2001 y 2003 respectivamente) también ha sembrado las semillas para una continuación, que se lanzará en 2022. Si te gusta la acción a un ritmo rápido sin exagerar, entonces esta adaptación cinematográfica bien merece una oportunidad.

Fecha de estreno: 2019 / Director: Rob Letterman

2019 / Rob Letterman Juego original: Detective Pikachu (2016)

Antes de desviarnos con respecto a si se trata de una adaptación discutible (sí, Pokémon es un juego de cartas, pero apareció por primera vez como Pocket Monsters en Game Boy de Nintendo en 1996), vamos a distraernos diciendo que básicamente cualquier cosa protagonizada por Ryan Reynolds es bueno. Y el detective Pikachu está hecho con amor, a menudo es divertido y te atraerá tanto si eres fanático de Pokémon como si no. También hay una secuela en el futuro, así de exitoso ha sido.

Fecha de estreno: 2002 / Director: Paul WS Anderson

2002 / Paul WS Anderson Juego original: Resident Evil (1996)

Uno de los mejores juegos de terror de supervivencia de todos los tiempos, realmente cambió el juego cuando llegó a la PlayStation de Sony en 1996, estaba casi listo para una adaptación cinematográfica. Si recuerdas la intro actuada tan de madera del juego, entonces tomarás la adaptación real de la película en alta estima. Si eres un fanático de Resi, o simplemente te gusta que te asusten, este horror de acción tiene todos los componentes para ser decentes. Honesto.

Fecha de estreno: 2016 / Director: Clay Kaytis, Fergal Reilly

2016 / Clay Kaytis, Fergal Reilly Juego original: Angry Birds (2009)

La única película completamente animada por computadora en nuestra lista también resulta ser el único juego basado en aplicaciones que ha ido a la pantalla grande. La exitosa aplicación de Rovio, que generó muchas secuelas, nunca tuvo mucha historia: jugaste a varios pájaros (¿enojados?) Tratando de eliminar a los cerdos malvados, y la animación de dibujos animados de la película tiene todas las casillas de verificación adecuadas para atraer a los niños. Es una diversión alegre y un poco tonta para toda la familia.

Fecha de estreno: 1995 / Director: Paul Anderson

1995 / Paul Anderson Juego original: Mortal Kombat (1992)

Ah, sí, el juego de lucha ultraviolento que cabreó al Congreso, prácticamente a todos los padres y directores, se manifiesta en forma cinematográfica. No es que sea realmente bueno, es solo el máximo placer culpable. También conocía a su audiencia, condensando de alguna manera la violencia del juego en solo una clasificación de PG-13. Bueno, entonces. También impulsó al director, Paul WS Anderson (las iniciales llegaron más tarde, tal vez para ayudar a diferenciarse de Paul Thomas Anderson), por un camino de adaptaciones de videojuegos, incluido Resident Evil (no menos de cuatro veces de las seis películas actuales) y Monster Hunter (y Alien Vs Predator, si te atreves a discutir si incluso podría llamarse una adaptación de videojuego).

Fecha de estreno: 1993 / Director: Rocky Morton, Annabel Jankel

1993 / Rocky Morton, Annabel Jankel Juego original: Mario Bros. (1983) [este fue el debut de Luigi]

Una de las estrellas de videojuegos más queridas de todos los tiempos, Mario, se rebaja a profundidades que incluso un plomero consideraría cuestionable en esta adaptación cinematográfica. El tráiler, con conclusiones apenas memorables como "Son hermanos. Son fontaneros". - destaca mucho de lo que se puede esperar. Pista: Goombas espeluznantes, CGI dudoso de los 90 y personajes mal elegidos (cómo demonios Bob Hoskins y John Leguizamo fueron elegidos como Mario y Luigi, respectivamente, siempre ha sido una de las grandes preguntas de la vida). Quizás valga la pena volver a visitarlo para algunas risitas.

Fecha de estreno: 1993 / Director: Steven E. de Souza

1993 / Steven E. de Souza Juego original: Street Fighter (1987) / [Street Fighter II (1991)]

Claro, amamos a Jean-Claude Van Damme, ¿quién no? Pero su aparición en la adaptación cinematográfica de Street Fighter, que se basa libremente en el juego original de finales de los 80, pero solo recibió luz verde después de que la secuela de 1991 explotara como un gran éxito de juegos de arcade, no puede evitar ser rígido. , desastre poco imaginativo que es. Básicamente no hay nada para salvarlo. Bien, excepto quizás por la Kylie de los 90.

Fecha de estreno: 2016 / Director: Justin Kurzel

2016 / Justin Kurzel Juego original: Assassins Creed (2007)

Un raro momento en el salón de la vergüenza de Michael Fassbender, este es uno de esos "¿por qué se hizo esto?" adaptaciones cinematográficas. Que los juegos sigan siendo tan, tan fuertes - el último, Valhalla , fue suficiente para distraer a la gente del turgente lanzamiento de Cyberpunk 2077 - solo sirve para resaltar la absoluta falta de alegría y el vacío de esta película. Lo cual sin duda fue una hazaña difícil de lograr dado el calibre del elenco, que también incluye a Marion Cotillard y Jeremy Irons.

Fecha de estreno: 2005 / Director: Uwe Boll

2005 / Uwe Boll Juego original: Alone In The Dark (1992)

Es una decisión difícil tratar de decidir qué desastre dirigido por Uwe Boll debería terminar en nuestra lista de `` peores , especialmente cuando también dirigió Far Cry, House of the Dead y BloodRayne, pero creemos que Alone In The Dark se lleva la galleta.

Fecha de estreno: 2006 / Director: Corey Yuen

2006 / Corey Yuen Juego original: Dead or Alive (1996)

Un juego de lucha en gran parte dirigido por mujeres que era, er, más conocido por sus trozos tambaleantes que desafían la gravedad, ¡oh, cielos! ¿Miembro de los 90? - que ser un luchador especialmente consumado (sí, ese mismo comentario irritará a los fanáticos acérrimos, lo siento) nunca se convertiría bien en una adaptación cinematográfica, ¿verdad? Abundan las actuaciones de comedia y los efectos especiales cuestionables, pero al menos hay un poco de atención en otra broma de los 90: ¡ Girl Power! - en lugar de solo hazañas pervertidas.

Escrito por Mike Lowe.