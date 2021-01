Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Cyberpunk 2077 lanzó un parche 1.1 importante a principios de esta semana , pero introdujo un error que rompió el juego. Afortunadamente, ese error ya se ha corregido.

El desarrollador CD Projekt Red lanzó una revisión 1.11 para PC, Stadia, Xbox, consolas PlayStation para abordar los últimos problemas de la actualización 1.1. Específicamente, la actualización 1.11 aborda dos problemas: la asignación al azar de los elementos se ha restaurado al estado anterior y se ha corregido el error en la misión "Down on the Street".

El último problema ocurrió para los jugadores durante un holocall con Takemura, cuando usaban un guardado realizado en la versión 1.06 con la búsqueda Down on the Street en progreso en el objetivo "Wait For Takemuras call". Después de cargar un guardado en la versión 1.1, la holocall carecería de opciones de diálogo y esencialmente bloqueaba el progreso del juego.

La compañía señaló que el exploit de guardar / cargar botín se investigará más a fondo.

¡La revisión 1.11 está disponible en PC, consolas y Stadia!



Esta actualización restaura la aleatoriedad de los elementos y corrige un error que afectó a la holocall de algunos usuarios con Takemura en la búsqueda Down on the Street.



Detalles: https://t.co/SsVYRGfdha pic.twitter.com/TAQmRilNxq - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 28 de enero de 2021

Cyberpunk 2077 ha tenido un lanzamiento turbulento, por decir lo menos. A principios de enero de 2021 , CD Projekt Red anunció que lanzaría una gran actualización a finales de mes. Ese parche de software llegó, pero estaba cargado con errores adicionales para el título inestable. En nuestra revisión del juego , encontramos que Cyberpunk 2077 en las consolas está plagado de problemas y funciona bastante mal en PS4 y Xbox One. Pero, en nuestra experiencia con la PS4 Pro , encontramos algunos problemas y realmente disfrutamos del juego.

Realmente hay un juego increíble al acecho detrás de todo. Confiamos en que podría ser el juego que todos esperaban, incluso en Xbox Series X / S y PS5.

CD Projekt Red actualmente tiene planes de lanzar otro parche 1.2 importante en las próximas semanas. Se supone que es una "actualización más grande y significativa".

Escrito por Maggie Tillman.