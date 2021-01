Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Valve regresó al arte del diseño de juegos para un solo jugador a lo grande con el lanzamiento de Half-Life: Alyx supremo de realidad virtual el año pasado, y su fundador y CEO Gabe Newell dice que la recepción y el desarrollo del juego han dejado a la compañía ansiosa por hacer más juegos para un jugador.

Al dar una entrevista a la televisión local en Nueva Zelanda, donde permaneció durante la pandemia (una elección afortunada si alguna vez hubo una), Newell dijo: "

"Definitivamente tenemos juegos en desarrollo que vamos a anunciar, es divertido enviar juegos. Alyx fue genial, estar de vuelta haciendo juegos para un solo jugador, eso creó un gran impulso dentro de la empresa para hacer más de eso "

Sin embargo, no se sentiría atraído a revelar qué significa exactamente eso, sabiendo muy bien que incluso Alyx no ha detenido la poderosa exageración por alguna posibilidad de un Half-Life 3 completo y adecuado, para retomar después del enorme suspenso que El último juego cronológico, Half-Life 2: Episode Two, terminó el.

No es la más firme de las confirmaciones, tenemos que admitirlo, y Newell claramente sabe que no debe decir nada más, pero ha sido suficiente para que la gente hable sobre cuándo podríamos ver el juego por primera vez. Valve no se molestó en dejar mucho espacio entre el anuncio de Alyx y su lanzamiento, por lo que podríamos estar en una montaña rusa.

Por supuesto, también podría significar que hay un nuevo juego de Portal en proceso, o una nueva IP por completo, pero la impresión general es alentadora. Es genial escuchar que Valve aparentemente ha vuelto por completo al juego.

Escrito por Max Freeman-Mills.