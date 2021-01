Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Tales of the Borderlands podría llegar pronto a las consolas de próxima generación en forma de remasterización, ya que recibió una nueva calificación en el Reino Unido.

Gematsu descubrió recientemente que las versiones del juego para PlayStation 5 y Xbox Series X han sido calificadas por el sitio de certificación británico PEGI . El juego obtuvo una calificación de 18 en el Reino Unido, y PEGI citó la violencia y el lenguaje inapropiado como la razón.

Tales of the Borderlands es un videojuego episódico y narrativo basado en la serie Borderlands. Se lanzó originalmente en 2014 . La historia sigue al empleado de Hyperion, Rhys, y al estafador Fiona, mientras buscan una bóveda misteriosa. Durante cinco episodios, el dúo viaja a varias ubicaciones de Borderlands, donde se encuentran con Mad Moxxi, Brick, Mordecai, Scooter, Athena y Claptrap.

Tales of the Borderlands fue desarrollado por Telltale Games (bajo licencia de Gearbox Software, el desarrollador detrás de la serie Borderlands), mientras que 2K Games fue el editor del juego. Aunque el equipo original de Telltale ya no está junto, cuando el estudio tuvo problemas financieros y cerró en 2018, algunos de sus juegos fueron relanzados, incluido un remaster de Telltales Batman a fines de 2019.

Además, no olvide The Walking Dead y el spin-off de Michonne, todos los cuales se lanzaron como parte de un paquete Definitive Series en 2019.

Esperamos que el remaster de Tales of the Borderlands funcione bien para que el equipo de Telltale recién formado considere trabajar en una secuela.

Escrito por Maggie Tillman.