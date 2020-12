Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Game, una tienda de videojuegos en el Reino Unido, se ha diversificado para vender fragancias. No realmente. No es April Fools, es solo un poco de alegría festiva para fines de 2020.

Las dos fragancias, tituladas Call of Beauty y Eau De Plumber, hacen referencia descaradamente al shooter en primera persona favorito de todos, Call of Duty, y a cierto plomero bigotudo (que sospechamos que una gran empresa japonesa de videojuegos no estaría muy contenta).

Call of Beauty viene en una botella de vidrio con forma de granada con una fragancia de color rosa en su interior. La descripción irónica dice "combinando los tonos bajos del napalm, con los tonos altos y vivaces de la sandía y los puros, Call of Beauty se puede describir mejor como tan poderoso que sus fosas nasales agitarán banderas blancas".

Eau De Plumber, mientras tanto, se embotella con un tapón , no un tapón giratorio, sino un tapón rojo real similar a Mario en la parte superior, y se describe como un "perfume de inspiración italiana [que] presenta profundas notas terrosas de seta venenosa, equilibradas con notas altas de melocotón y margaritas, y tonos medios de pastos ".

El problema es que estas fragancias de edición limitada se han agotado en línea, después de salir a la venta por primera vez a £ 19.99 cada una el 8 de diciembre. ¿Demasiado tarde para ponerlas en tus manos? La única sugerencia del juego es que podrías conseguir uno en la tienda. Mucha suerte intentando localizar uno. Tal vez use su nariz, eh ...

Escrito por Mike Lowe.