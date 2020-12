Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Cyberpunk 2077 es, de lejos, el juego más importante de esta temporada navideña. CD Projekt Red reveló que se vendieron ocho millones de pedidos anticipados, y mucho menos copias nuevas compradas el primer día, lo que lo sitúa entre los gustos de GTA V y The Last of Us Part II como uno de los juegos más importantes de los últimos tiempos.

Hay varios informes de que el juego tiene una gran cantidad de errores y fallas, especialmente en las consolas base PlayStation 4 y Xbox One, pero no se puede negar cuán masivo es el juego en alcance y escala. De hecho, puede ser un poco abrumador la primera vez que pones un pie en Night City.

Es por eso que hemos reunido algunos consejos y sugerencias útiles para principiantes, para ayudarlo a comenzar con Cyberpunk 2077 .

Incluso antes de jugar, puede cambiar la configuración de gráficos, al menos en PC y Xbox Series X.

La versión para PC tiene una amplia gama de controles deslizantes diferentes para ayudarlo a obtener el mejor rendimiento visual para sus especificaciones. Sin embargo, la mayoría de las consolas no ofrecen nada más que pequeños ajustes en cosas como "grano de película" y el brillo HDR para su televisor específico.

Sin embargo, los propietarios de Xbox Series X tienen una opción adicional. Puede elegir priorizar el rendimiento o la calidad en la configuración. El rendimiento ofrece 60 fps con resoluciones más bajas, mientras que la calidad favorece la resolución sobre las velocidades de cuadro.

Curiosamente, esta no es una opción en ninguna otra consola, incluidas PS5 y Xbox Series S.

Para cambiar entre los modos en la Serie X, abra la configuración en la pantalla de inicio cuando cargue el juego por primera vez, haga clic en Gráficos en la barra superior y verá una opción para cambiar entre modos. Alternativamente, abra el menú principal presionando el botón Ver en su controlador inalámbrico Xbox, luego puede acceder a la configuración de la misma manera.

Uno de los principales problemas que experimentan los jugadores de PS4 o Xbox One es que las texturas a veces tardan mucho en aparecer en una escena.

Lamentablemente, hasta que CD Projekt Red lo repare, no hay forma de solucionarlo en las consolas de la generación actual, ya que se cree que se debe al menos en parte a la lentitud de la lectura de los discos duros físicos (incluso externos).

Sin embargo, si posee una PS5 o Xbox Series X / S, puede solucionar esto instalando el juego en su SSD interno (o tarjeta de expansión ), aunque técnicamente todavía se está ejecutando en compatibilidad con versiones anteriores para cada uno.

En PS5, es posible que debas desactivar la opción en la configuración de almacenamiento de la consola que instala automáticamente los juegos de PS4 en una unidad externa, o mover tu instalación actual a la unidad interna.

Al igual que nosotros, es posible que sienta la necesidad de desactivar los subtítulos para obtener una experiencia más inmersiva; después de todo, este es un juego de rol. Sin embargo, si quieres asegurarte de que entiendes todo lo que se dice en el juego, es posible que desees activar el modo de subtítulos "cinematográfico" en la configuración de Sonido. Esto traducirá cualquier diálogo en segmentos importantes de la historia para que siempre sepa lo que dice la gente cuando habla otro idioma.

Esto también se puede hacer durante los segmentos de la historia en los que es importante, dirigiéndose a la pantalla del menú principal y a la configuración justo cuando alguien comienza a decir algo que no comprende. Perderá la traducción de esa línea específica, pero el resto aparecerá en la pantalla como texto.

Antes de que comience el juego, deberás crear tu personaje y una de las opciones que se ofrecen es tu camino de vida. Puedes elegir entre Nomad, Streetkid o Corpo, y cada uno ofrece un escenario / misión diferente para meterte en el juego.

Nomad, por ejemplo, comienza fuera de Night City, en Badlands. Corpo lo inicia como empleado de Araska Corporation. Mientras, Streetkid te inicia como un pequeño criminal que se gana la vida con el ajetreo.

El prólogo de apertura dura 20-25 minutos, cuando los tres convergen y la historia despega de manera similar. Las misiones principales serán entonces idénticas, aunque las misiones secundarias pueden diferir según el camino de vida elegido. También tendrá opciones de diálogo ligeramente diferentes según su camino, lo que podría ayudar a completar algunas misiones principales de formas alternativas.

Aparte de eso, la mayor parte de tu experiencia de juego será la misma.

Cuando gana un nuevo nivel, también recibe atributos y puntos de ventaja. Sin embargo, no está claro de inmediato cómo usarlos, así que espero que esto ayude.

Los puntos de atributo mejoran sus estadísticas clave y se pueden gastar en cada uno de sus atributos principales: cuerpo, reflejos, habilidad técnica, inteligencia y genialidad. Simplemente coloque el cursor sobre el que desea aumentar y mantenga presionado el botón "X" (o "cuadrado" en PlayStation).

Más vago es cómo agregar sus puntos de beneficio. Debes volver a colocar el cursor sobre uno de tus atributos, pero esta vez presiona "A" (o "X" en PlayStation). Aparecerá todas las ventajas disponibles para ese tipo de atributo. Elija uno y mantenga presionado "X" / "cuadrado" para asignar el punto. Algunas ventajas se pueden acumular para aumentar su efecto.

Puede cambiar su ropa presionando el botón Menú en un controlador Xbox o el botón Opciones en PlayStation y luego dirigiéndose a su inventario.

Verás tu personaje en el medio y las opciones de ropa en el lado derecho. Seleccione cualquiera de las diferentes ranuras de ropa y le dará la opción de elegir entre la ropa que lleva (es decir, comprada o recogida en su viaje).

Habrá algunas prendas alternativas en su apartamento. Solo necesita recogerlos todos de su armario cerca de la puerta y ponerlos siguiendo los pasos descritos anteriormente.

No puedes comprar un auto hasta que hayas llegado a cierto punto en las misiones principales, alrededor de cuatro horas si juegas como nosotros.

Lamentablemente, no puede simplemente entrar en una sala de exposición y elegir un vehículo, debe esperar hasta que se le ofrezca uno a través de un mensaje de texto. Luego puede rastrear esa "misión" para ir a la ubicación y comprarla.

Alternativamente, puedes ganar autos y motos en otras misiones establecidas, o robar un estilo de Grand Theft Auto. Sin embargo, necesitará atributos específicos para hacerlo.

Es más que probable que sepas que Keanu Reeves interpreta a Johnny Silverhand, una ex estrella de rock que termina atado a ti de forma virtual. Sin embargo, necesitas un poco de paciencia antes de verlo por primera vez, ya que ge solo aparece después de The Heist, una misión de campaña masiva que efectivamente termina todo el prólogo del juego.

Algunos de ustedes se preguntarán cómo enfundar un arma en el juego; después de todo, no querrán andar agitando un arma en la cara de las personas todo el tiempo.

En realidad, es bastante simple, simplemente toque dos veces el botón "Y" en un controlador Xbox, o el "triángulo" en PlayStation.

Nuestro último gran consejo por ahora es asegurarse de guardar su juego con regularidad. Esto es esencial en todos los juegos de rol principales y más aún para Cyberpunk 2077, ya que hay múltiples finales en el juego y, a menos que quieras comenzar de nuevo cada vez, puedes ver varios de ellos volviendo a guardados anteriores.

Además, descubrimos que algunas misiones que involucran combate te enviaron de regreso a un punto de control muy temprano si mueres, incluso antes de algunas de las secciones de combate que ya has completado. Por lo tanto, le recomendamos que guarde en cada punto de una misión en la que haya pasado un área de combate difícil y poco antes de la siguiente.

Para hacerlo, dirígete a la pantalla del menú y presiona "Y /" triángulo "para guardar rápidamente o haz clic en la opción Guardar partida y hazlo manualmente.

Agregaremos más consejos y trucos a medida que descubramos más. Con suerte, los anteriores te ayudarán a navegar por Night City por ahora.

Escrito por Rik Henderson.