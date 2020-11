Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Según los informes, el paquete de PS4 para Cyberpunk 2077 se filtró, revelando que la copia física del juego vendrá en dos discos Blu-ray y su tamaño de archivo final.

Pero si bien eso suena preocupante, especialmente para aquellos con poco espacio de almacenamiento disponible en el disco duro o banda ancha lenta, no es tan malo como se temía inicialmente.

El juego supuestamente ocupará 70 GB de espacio en el disco duro de una PS4. Eso es mucho menos que Red Dead Redemption 2 (105GB) y GTA 5 (94GB). También es menos que The Last of Us Part 2 (78.3GB).

Y, en términos de los dos discos, es probable que uno se use para la transferencia de datos durante la instalación y el otro sea necesario para jugar, es decir. no necesitarás ambos para jugar el juego después de instalarlo. Esto es lo mismo en TLOU Part 2, por ejemplo.

AltChar publicó imágenes del caso, aunque no estamos completamente seguros de la fuente del sitio.

También se enumeran en la parte posterior lo siguiente:

Compendio mundial

Pegatinas

Postales

Mapa del juego

Acceso a contenido digital

Cyberpunk 2077 se lanzará a nivel mundial el 10 de diciembre para PS4, Xbox One, PC y Google Stadia. Las versiones de PS5 y Xbox Series X / S aparecerán a principios del próximo año.

Puede obtener más información sobre el juego durante la próxima transmisión en línea de Night City Wire de CD Projekt Red esta semana, a partir de las 5 p.m. GMT el jueves 19 de noviembre.

Escrito por Rik Henderson.