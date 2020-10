XCOM 2 llegará a iOS el 5 de noviembre

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Feral Interactive, el desarrollador detrás de los excelentes puertos iOS de Company of Heroes y Tropico, ahora trae XCOM 2 a iPhone y iPad.

Disponible a partir del 5 de noviembre, la serie de estrategia se ejecutará en iPhones desde el iPhone 7 Plus en adelante, incluido el iPhone SE de segunda generación, y todos los modelos de iPad Pro. También funcionará en el iPad mini de quinta generación, el iPad de séptima generación y los dos últimos iPad Air (incluido el último ).

Requerirá 8.5GB de espacio de almacenamiento libre.

Llamada XCOM 2 Collection, contendrá todo el contenido de XCOM 2: War of the Chosen, más los cuatro paquetes de DLC que se lanzaron para PC y otros formatos. Eso no es exactamente lo mismo que el paquete Switch recientemente lanzado con el mismo nombre, que también incluye las misiones originales de XCOM 2.

El precio de la colección de iOS es de £ 23,99 en el Reino Unido, $ 24,99 en los Estados Unidos y € 27,99 en los Estados Unidos. Puede parecer un poco caro para un juego móvil, pero hay mucho contenido. Además, creemos que la naturaleza por turnos de los trajes XCOM se juega muy bien en una tableta o teléfono, y su estructura de misión ajustada es ideal para ráfagas cortas de tiempo de juego.

Escrito por Rik Henderson.